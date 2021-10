Szombat éjszaka fél 4-kor egy férfi több lövést is leadott egy légpisztolyból a főváros VII. kerületében lévő Gozsdu udvarban. Az incidens miatt a rendőrséget is riasztani kellett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444.hu megkeresésére közölte: az éjszaka folyamán többen is összeszólalkoztak a helyszínen, az egyik férfi pedig több lövést is leadott egy légpisztolyból, amivel két embernek is könnyű sérüléseket okozott.

Hozzátették: felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt a rendőrség eljárást indított, a légpisztolyt pedig lefoglalták, majd kihallgatás után a gyanúsított letartóztatására is javaslatot tett a rendőrség.