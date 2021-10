Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen Fekete-Győr András

A Momentum elnöke a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen, miután nem jutott tovább a mniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójába.

A politikus azt írja, a találgatások nem vezetnek sehova, ezért tiszta vizet önt a pohárba.

Sajnos nem sikerült demonstrálnom a kormányzóképességet, és nem sikerült esélyes jelöltté válnom az első forduló végéig. A kampányban elkövetett hibáimból rengeteget tanultam már eddig is, és fogok tanulni a későbbiekben is. Hálás vagyok a közösségemnek, hogy engedtek tanulni. A legtöbb választói visszajelzés a fiatalságomra és a kormányzati tapasztalat hiányára irányult. Mindkettő jogos és mindkettő igaz. Nemcsak ezt a visszajelzést köszönöm, hanem annak a 21 ezer embernek a megerősítést is, akik viszont mindennek ellenére rám szavaztak