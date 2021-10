Karácsony Gergely: Hatalomtechnikai játszmák miatt nem lépek vissza

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem visszalép, hanem előre. Ezután kifejtette, hogy bármelyikük is lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, jobb jelölt lesz, mint Orbán Viktor. Ha nem ő lesz az, akkor is támogatja a győztest.

Karácsony Gergely szerint az ország újraegyesítéséhez béke és igazság kell, túl kell lépni az Orbán-Gyurcsány vetélkedés korszakán, túl kell lépni a hideg polgárháborún.

Egyenlőtlen társadalomban nincs stabil alapja a demokráciának - folytatta Karácsony, hozzátéve, hogy új típusú, szociális demokráciát kell létrehozni, ebben az ügyben és a mostani családtámogatási rendszer megtartásában is van vitája Márki-Zay Péterrel. Karácsony Gergely kiáll az elszámoltatás és a határon túli magyarok jogai mellett is, arra viszont nem tud garanciát adni, hogy ne a saját programját képviselje.

Nem visszalépek, hanem előre

– szögezte le újra Karácsony Gergely, de nyitott arra, hogy szövetségeket építsenek.

A főpolgármester arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban különböző közvélemény-kutatások határozták meg a híreket, de

a politika alapvetően politikai, erkölcsi kérdés és nem matek. Az, hogy uraljuk a pillanatot, a Fidesz politikája, hogy kutatásokból olvassuk ki, hogy mi a helyes és helytelen, szintén a Fidesz politikája.

Karácsony Gergely szerint lehet uralni a pillanatot, de ha az ő lejáratására költött összeget más ellen vetik be, akkor megváltozik a helyzet, a néhány százaléknyi különbségek semmit nem jelentenek.

A miniszterelnök-jelölt leszögezte, tartozik a szavazóinak azzal, hogy

hatalomtechnikai játszmák miatt nem áldozom be azt, amiben hiszek.

Együtt akartak indulni Márki-Zay Péterrel

Az előválasztás második fordulójába Dobrev Klára mellett Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter jutott be, a két polgármester politikai szövetséget kötött, és arra kérték az Országos Előválasztási Bizottságot, hogy egymás mellett szerepelhessen a nevük a szavazólapon – ezt elutasították a delegáltak.

A szavazólapokon így az eredeti állapotnak megfelelően Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter neve is ott lesz, de a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje többször is hangsúlyozta, hogy kész elrántani az utolsó pillanatban a kormányt, és visszalépni Karácsony javára.

Közben megjelent a Medián és a Závecz Research kutatása is, mindkettő azt mutatta, hogy Márki-Zay Péter az esélyesebb, aki ezek alapján már azt mondta, hogy szerinte nem neki kell visszalépnie.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Kaszás Tamás / Index)