Hosszabb távon Karácsony Gergely főpolgármestersége is veszélybe kerülhet

Karácsony Gergely pénteki bejelentése, miszerint visszalép Márki-Zay Péter javára az ellenzéki előválasztás második fordulójában, teljesen új helyzetet idézett elő, olyat, amilyenre az előválasztás első fordulója idején nem sokan gondoltak volna.

Mennyi esélye van a párttámogatás nélkül, kisvárosi polgármesterként induló Márki-Zaynak Dobrev Klárával szemben?

Egyáltalán hogy jutottunk odáig, hogy az első fordulóban még 43 ezer szavazattal kevesebbet szerző Márki-Zay rábírta a visszalépésre Budapest főpolgármesterét?

Mit lép ebben a helyzetben az MSZP, amelynek támogatását régóta élvezi Karácsony Gergely?

Kire szavazhatnak az október 10–16. között következő második előválasztási fordulóban a jobbikosok?

Elemzőket kérdeztünk a lehetséges forgatókönyvekről.

35 százalék, 27 százalék, 20 százalék – így sorakoztak a Dobrev Klárára, Karácsony Gergelyre és Márki-Zay Péterre leadott miniszterelnök-jelölti voksarányok az előválasztás első fordulója után. A hódmezővásárhelyi polgármester nagyot ment, hisz Jakab Pétert is kiszorította a második fordulóból, de még ekkor sem tűnt úgy, hogy valós esélye van megelőzni vagy visszaléptetni a maga javára a főpolgármestert. Azonban Márki-Zay a szavazatok összesítése után hatalmas aktivitásba kezdett, tájékoztatókat tartott, és ünnepelte a harmadik helyét. Szép lassan elérte, hogy a netes keresésekben a jelöltek közül ő törjön az élre, végül a Medián és a Závecz is őt hozta ki legesélyesebbként Dobrev mögött a közvélemény-kutatásokban, és nem Karácsony Gergelyt.

Az első fordulóban ő volt a meglepetésember, amit Karácsony Gergely úgy fogalmazott meg, hogy sikerült áttörnie az üvegplafont. Ennek lehetett orientáló ereje a választók között, és hatással lehetett azokra, akik az újabb mérésekben már inkább őt jelölték meg, nem a főpolgármestert

– mondta Az elemző szemével blog szerkesztője, Kovács János. A visszalépés valahol annak beismerése, hogy Karácsony Gergely mögött már nem láttak akkora szavazói tartalékot, mozgósítható új szavazókat, akikkel beérhette volna a második fordulóban Dobrev Klárát. Ehhez jött a Medián és a Závecz említett felmérése, ahol Márki-Zayt hozták ki második helyre, nem pedig Karácsony Gergelyt, illetve

a Fidesz intenzív lejáratókampánya a főpolgármester ellen (Stop, Gyurcsány! stop, Karácsony!), amely az elemző véleménye szerint alaposan növelte az aktív bizonytalanok között Karácsony Gergely elutasítottságát.

Szerda este még Dobrev Klára győzelmi esélyét látszott növelni, hogy végérvényesnek tűnt a döntés: sem a főpolgármester, sem Márki-Zay Péter nem lép vissza a másik javára. Csütörtökön azonban a Momentum Márki-Zay mellé állt, s ez Kovács János meglátása szerint ugyancsak azt üzente Karácsony Gergelynek, hogy a civil jelölt mögött felsorakozott egy plusz mozgósítási potenciál, amelynek országos hálózata van.

Ráadásul Karácsony Gergely Budapesten szerepelt a legjobban az első fordulóban, viszont a Momentum is szerzett öt egyéni körzetet, ami most már Márki-Zayt erősíti. Az elemző jelezte, a Momentum egyéni jelöltjeire nominálisan hatszor annyian szavaztak, mint Fekete-Győr Andrásra, sokan közülük tehát a momentumos körzetekben inkább Karácsonyra vagy Márki-Zayra szavaztak, és a Momentum csütörtökön kitette a zászlót, hogy a következő fordulóban ezeknek a szavazatoknak kihez kellene vándorolniuk.

Ezután a főpolgármester biztosan átbeszélte tanácsadóival, majd az őt támogató pártok vezetőivel, mennyi biztos szavazója maradt, és ahogy Karácsony Gergely pénteki beszédében jelezte, csütörtök estére kristályosodott ki benne, hogy nincs más hátra, vissza kell lépnie – nem pedig előre, ahogy szerdán bejelentette.

Az, hogy Karácsony Gergely most visszalépett, egy olyan karakterjegyet, imázst erősít, hogy ő integratív, s az elmúlt napok huzavonáját félretéve hajlandó a konszenzusra

– így Kovács János. Karácsony az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, hogy ő a legnagyobb integratív erővel bíró politikus az ellenzéki oldalon, így ha úgy vesszük, a visszalépéssel önazonos maradt. Karácsony az elmúlt napokban kategorikusan kizárta, hogy visszalép, most viszont mégis kompromisszumot tudott kötni. Az elemző szerint ez így kisebb arcvesztés, még akkor is, ha a döntése miatt most sok támogatója csalódott.

„Az elmúlt napok konfliktusai után most Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is azon van, hogy a második előválasztási fordulóra előrenézve a lehető legkisebb lemorzsolódást érjék el saját táborukban és a másikéban, vagyis minél többen elmenjenek majd szavazni.”

A huzavona ára

Az elmúlt napok csikicsukija, amelyben úgy tűnt, mintha Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely aktuális álláspontja csaknem óráról órára változna az ellenzéki szavazók kormányzóképességről alkotott képét is negatívan befolyásolhatta. Ez akár a második fordulós részvételi arányra is hatással lehet.

„Az ellenzék jelentős részének kormányképességén súlyos csorba esett, a két miniszterelnök-jelölt sokat tett saját lejáratása érdekében.

Napokon keresztül összevissza beszéltek és hajmeresztő javaslataik is voltak, mint a közös megjelenés a szavazólapon vagy a miniszterelnök-helyettesnek juttatott vétójog”

– véli Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa. Ami Karácsony Gergelyt illeti, pénteki döntése a politikai karrierjére is jelentős hatással lehet, eddigi kanyarjai – kiválás az LMP-ből, a miniszterelnök-jelöltség elutasítása, majd elfogadása – nem sikerültek rosszul. Ám most azért is fújhatott visszavonulót, hogy elkerülje a nagyobb bukást, egy esetleges harmadik helyet az előválasztáson. Kérdés, hogy mindez középtávon milyen kilátásokkal kecsegteti.

A kutatások egy része azt sugallta, hogy a támogatottsága csökkent, és még Márki-Zayjal sem bírna el feltétlenül, nemhogy Dobrevvel. A visszalépés még így is presztízsveszteség Karácsony számára, egyértelmű kudarc. Karácsony Gergely meggyengült politikailag. A mai nappal a főpolgármestersége is veszélybe került hosszabb távon

– mondja Nagy Attila Tibor, sőt szerinte a DK még megköszöni Karácsonynak, hogy nyíltan Dobrev Klára ellen szövetkezett.

„A főpolgármesteri mandátuma lejárta előtt a DK részéről egyáltalán nem lesz magától értetődő Karácsony Gergely támogatása, inkább az valószínű, hogy önálló jelöltet indítanak majd el ellene.”

Most, hogy kétszereplőssé vált a miniszterelnök-jelölti verseny, felértékelődik a Jobbik szerepe: nem véletlen, hogy elébe menve a mai visszalépésnek Fekete-Győr András már csütörtökön a Kossuth téren üzent a Jobbiknak, hogy vizsgálja felül az álláspontját és a DK-val kötött paktumát. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy miképp fest majd a jobbikos szavazók preferenciája, ha Dobrev Klára és az általa képviselt értékek (demokrácia, európaiság, baloldali eszmék) vagy Márki-Zay Péter (kereszténység, konzervativizmus, jobboldali eszmék) között kell választaniuk. Kovács János szerint másodlagos preferencia alapján inkább Márki-Zay lehet a befutó.

„Választásszociológiai értelemben a jobbikos tábor meglehetősen plurális, és Jakab Péter alatt még inkább azzá vált, a korábbi nemzeti radikális eszme némiképp kilúgozódott. A párt szellemisége ma sokkal inkább épül egy személyes, Jakab Péter köré felépített brandre, mint világos ideológiára. Erős szociális demagógiával, egyesek szerint populizmussal átitatott köznépi nyelvezetet, ilyen szimbólumokat használó politikus képét sugározza most Jakab Péter, és bezárta magát ebbe az imázsba.

A kutatásokból – amelyek megbízhatósága módszertani és politikai szempontból is kérdőjeles – az olvasható ki, hogy a Jobbik szavazóinak relatív többsége inkább nyitott Márki-Zay Péter jelöltségére, mint Dobrev Kláráéra.”

Karácsony Gergely visszalépése után picit tisztábbá vált a kép, az őt támogató LMP ugyanis hamar bejelentette, hogy nem farol be Márki-Zay Péter mögé. A Párbeszéd kevés szavazója talán megteszi ezt a főpolgármester kérésére, az MSZP viszont egyelőre teljesen semleges állásponton van, ám nehéz elképzelni, hogy a szocialista szavazatok a magát nyíltan konzervatív jobboldaliként címkéző Márki-Zayt támogatnák.

Ám Kovács János úgy látja, az ellenzéki összefogás, a közös jelöltállítások nagyobb átjárást hoztak az egyes pártok szavazótáborai között. Magyarul a pártközpontok iránymutatásai már kevésbé kötik meg a szavazók kezét, Karácsony Gergely idősebb fővárosi szavazói például nagy eséllyel Dobrev Klárát támogathatják a második fordulóban. Karácsony Gergely visszakozása az őt támogató pártok vezetésében is repedéseket okozhat, itt főleg az MSZP-re kell gondolni. Kovács János szerint

simán benne van a pakliban egy nagyobb földindulás, várható centrifugális hatás az MSZP-n belül, de ez a második forduló után ölthet majd testet.

S hogy mit kér(t) ebben a helyzetben Dobrev Klára? A facebookos kommentelők egy része szerint csak egy kávét, a csészével a kezében nézte végig riválisai összecsapását, miközben látványosan kimaradt az egymásnak címzett kritikákból. Nagy Attila szerint saját érdekét szem előtt tartva tett így.

Dobrev Klára bölcsen nem vett részt ebben a komédiában, ehelyett fórumozott, és találkozik a választókkal. Jobb volt ebből a nem túl szép cirkuszból kimaradni. Hogy ez a magatartás a végső, második fordulós győzelmét is jelenti-e, nem lehet biztosra mondani.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter 2021. október 8-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)