Karácsony Gergely visszalép és beáll Márki-Zay Péter mögé

Karácsony Gergely a rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy

némi mérlegelés után, jó szívvel, befejezi a miniszterelnök-jelölti kampányát, és arra kéri az őket támogatókat, hogy Márki-Zay Péterre szavazzanak.

Könnyű volt ez a döntés számára, mert becsületes, tisztességes embernek tartja Márki-Zay Pétert, aki Hódmezővásárhelyen már győzött a Fidesz ellen, és azt is tudják, hogy hogyan kell szolgálni, hogyan kell olyan politikát folytatni, ami lehetővé teszi, hogy újraegyesítsék az országot.

Könnyű volt a döntés azért is, mert Karácsony Gergelyt nem az vezette a kampányban, hogy a hatalom megszerzése legyen számára a legfontosabb. Azt is tudja, hogy ez a döntés nem róla és nem Márki-Zay Péterről, nem a hatalomról, hanem Magyarország újraegyesítéséről szól. Ehhez először újra kell egyesíteni a változást akaró embereket.

Mégis nehéz döntést hozott, mert az előválasztás első fordulójában nagyjából 170 ezer ember megtisztelte a bizalmával, ahogy az őt támogató pártok és szervezetek is.

Csak az őszinteség vezet előre, azért is nehéz a döntés, mert egy olyan jobbközép politikust fogok támogatni, akivel még vitáink is vannak, például az adórendszer kérdésében.

Karácsony Gergely egy szociáldemokrata és zöld programban hisz, talán nem beszélt eleget arról, hogy milyen Magyarországot szeretne és talán túl sokszor elvesztek a hatalmi játszadozásban. Ha viszont nem tudják leváltani az Orbán-kormányt, megjegyezte: "nagyjából a hajunkra kenhetjük ezeket a kiváló programokat".

Karácsony Gergely alig várja a választási győzelem utáni vitákat például az adópolitikáról és az oktatáspolitikáról.

Akik bíztak eddig bennem, bízzanak bennem most is azzal, hogy a közös ügyeinket szolgálom a mai visszalépésemmel, ami egy súlyos áldozat nem csak a személyem, hanem az engem támogató szervezetek részéről is.

A hazánk olyan helyzetben van, hogy aki nem hoz áldozatot, az nem hazafi - szögezte le Karácsony Gergely. Az ellenzéki egység megőrzése mellett elkötelezettek, tisztelik és becsülik az ellenfeleiket, akik egyben a szövetségeseik, sokra tartják Dobrev Klárát is.

Ki kell szabadítanunk a magyar politikai vitákat az elmúlt húsz évből. Túl kell lépnünk azon a politikai versengésen, amit a Fidesz úgy próbál beállítani, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor versengése zajlik.

Karácsony Gergely hisz abban, hogy Márki-Zay Péter tudja egyesíteni az ellenzéket, ha nem hinne ebben, most nem lenne itt. Abban is hisz, hogy össze tudja fogni a pártok szavazóit, a civileket, és azokat a szavazókat is, akik csak akkor mennek el voksolni, ha tudják, hogy jobb hazát építenek, mint az elmúlt harminc évben.

Karácsony Gergely szerint elkezdtek olyan hatalomtechnikai vitákba belemenni, ami elvitte a fókuszt, pedig most Magyarországnak nem tőröl metszett politikusokra, hanem államnőkre és államférfiakra van szüksége, olyanokra, akik távlatokban gondolkodnak és reményt adnak.

Márki-Zay Péter: Államférfiúi döntést hozott Karácsony Gergely

Márki-Zay Péter a péntek délelőtti sajtótájékoztatón elmondta: nagyon nagy tisztelettel adózik Karácsony Gergelynek, hogy meghozta államférfiúi döntését. A választáson szerinte az a kérdés, hogy valójában szabadok leszünk-e, és lesz-e európai ország Magyarország, vagy elsüllyed a mocsárban.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, a főpolgármester államférfiként az egyetlen helyes döntést hozta meg. Azt is kiemelte, hogy a miniszterelnök-jelöltségével a jobb- és baloldali érdekeket képviselve, együtt mennek tovább, nem visszalépnek, hanem előrefelé mennek.

Karácsony Gergely bebizonyította, hogy a hazáért cselekszik, Márki-Zay Péter ezért tiszteletét jelezve bejelentette, hogy belép a főpolgármester 99 Mozgalmába. Írásos megállapodás nincs közöttük, ez inkább úriemberek összefogása. Tudja, hogy ez a pártoktól idegen. Karácsony Gergellyel nem osztogatnak pozíciókat, hanem közös értékekben egyeznek meg a haza érdekében. Márki-Zay Péter azt is mondta, Karácsony Gergely hősies tanúbizonyságát tette, hogy nem a mutyikban érdekelt.

Mi együtt, nem kevesebben, hanem sokkal többen vagyunk!

– jelentette ki Márki-Zay Péter.

Orbán Viktor egyetlen reménye Dobrev Klára

Arról is beszélt, hogy kell Dobrev Klára támogatása is, ugyanakkor azt is mondta:

Orbán Viktor egyetlen reménye, hogy Dobrev Klára nyeri meg az előválasztást és ő lesz a közös miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter szerint a DK miniszterelnök-jelöltje hihetetlen teljesítményű és szorgalmas politikus, azért pedig megtapsoltatta, mert bebizonyította, hogy a nők is eredményesek tudnak lenni a politikában.

Kifejtette azt is, hogy korábban Hódmezővásárhelyen megtörtént az első csoda, és a civilek is felálltak, elzavarták „a rossz gyereket”. A célja az volt, hogy Hódmezővásárhelyen is megmutassák a receptet, hogyan lehet legyőzni Orbán Viktort. Hozzátette: 2018-ban a pártok ellenérdekeltsége és az árulók miatt nem történt meg az összefogás.

Márki-Zay Péter szerint az a szövetség fogja elhozni a demokratikus, szabad jogállamot, a jóléti társadalmat, és tartja Európában Magyarországot, ami most mögötte feláll.

Arra biztatja a Karácsony Gergelyt támogató pártokat (MSZP, Párbeszéd, LMP), hogy csatlakozzanak is ők, legyenek azok a bátor kicsit, hazafias magyar emberek, akik mindent feltesznek arra, hogy újra megcselekedjék a csodát. Ehhez azonban még meg kell nyerni az előválasztást.

Felszólította a Jobbik és a DK szavazóit is, hogy szavazzanak rá. Azt hangoztatta, hogy Dorbev Klára minden kiválósága mellett és ellenére, Orbán Viktor számára a legkényelmesebb jelölt. Márki-Zay Péter szerint azonban ha ő nyeri meg az előválasztást, akkor más a helyzet.

A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányt ki kell dobnia a Fidesznek

– tette hozzá a hódmezővásárhelyi polgármester.

Öngyilkos misszió

A következő hétről azt mondta, hogy sorban fognak riogatni ellene, lesz ellene minden. Amikor megegyeztek Karácsony Gergellyel a visszalépésről, arról beszéltek, hogy a vágóhídra mennek, ez egy „öngyilkos misszió”, mert hihetetlen támadásoknak lesznek kitéve, baloldalról és a Fidesz részéről is. Márki-Zay Péter szerint megkapja majd, hogy Fidesz-ügynök, miközben megpróbálják majd meggyőzni az embereket, hogy mindenki menjen el Dobrev Klárára szavazni, mert „ez Orbán Viktor érdeke”.

Lejáratókampányt, vágóhidat és kevés alvást fog jelenteni a számára a következő egy hét, és ha megnyeri az előválasztás, akkor ez így lesz a következő hat hónapban is. Arra buzdított, hogy mindenki menjen el szavazni.

Azt is mondta, nem Dobrev Klára az ellenfél, hanem Orbán Viktor, mert akik elmennek szavazni Dobrev Klárára, azok Orbán Viktorra szavazni, ezért a DK-s nagymamákat is meg kell győzni, szavazzanak rá. Kijelentette: abba a gödörbe, ahová Orbán Viktor taszította az országot, nem jobbra vagy balra van a kivezető út, hanem felfelé.

Megkereste Karácsony Gergelyt a DK?

A sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter azt mondta, hogy Karácsony Gergely kapott megkeresést a Demokratikus Koalíciótól. Utóbbi szerint Márki-Zay Péter kijelentésével ellentétben a DK nem kereste meg Karácsony Gergelyt és nem tárgyalt vele visszalépésről.

Azt javasoljuk, hogy az előválasztás szellemiségét megóvva minden szereplő tartózkodjon az igaztalan kijelentésektől, vigyázzunk egymásra!

– közölték.

Karácsony Gergely újságírói kérdésre azt mondta, volt ilyen megkeresés, de lehet, hogy a DK-ban erről nem mindenki tudott. Hangsúlyozta azonban, hogy a kormányváltáshoz a DK-ra is szükség van.

Beáll az MSZP, a Párbeszéd és az LMP Márki-Zay Péter mögé?

Karácsony Gergely azt mondta, személyes döntést hozott a visszalépésről, ugyanakkor azt is megjegyezte, nem állítja, hogy ezt az őt támogató pártok jó szívvel fogadták el, most mégis azt kéri, hogy jó szívvel támogassák Márki-Zay Pétert. A döntésről tájékoztatta az őket támogató pártokat, ezzel nehéz helyzetbe hozta őket, és az erre vonatkozó álláspontjukat a testületeik révén fogják kialakítani.

Az LMP még a sajtótájékoztatóval párhuzamosan közölte: egyik miniszterelnök-jelöltet sem támogatják. Csak zöld jelöltet tudnak támogatni, de szerintük Karácsony Gergely visszalépése után megszűnt annak a lehetőséges, hogy zöld miniszterelnöke legyen az országnak.

Ha a választók úgy döntenek, akkor támogatni fogják Dobrev Klárát, fel sem merül, hogy felbontsák az ellenzéki pártok együttműködését. Karácsony Gergely valódi, egyedüli esélyes jelöltnek tartja Márki-Zay Pétert, de lehet, hogy téved, ha Dobrev Klára nyeri az előválasztást, akkor ő lesz az ellenzék egyetlen esélye, és mindent meg fognak tenni a győzelméért.

Karácsony Gergely azt is kijelentette, hogy most a Fidesz azt az ellenségképet, amit gyártott vele, azt kidobhatja a kukába. Szerinte most Rogán Antal nehéz helyzetben van.

Így jutottunk el Karácsony Gergely visszalépéséig

Miután Dobrev Klára megnyerte a miniszterelnök-jelölti előválasztás első fordulóját, a második helyezett Karácsony Gergely és a harmadik helyen végzett Márki-Zay Péter bejelentette, hogy együtt indulnak tovább a második fordulóban miniszterelnök-jelöltként és miniszterelnökhelyettes-jelöltként. Arról nem állapodtak meg, hogy melyikük melyik pozíciót kapná és visszalépésről sem született döntés. A két polgármester formálódó összefogása egyértelműen arra irányult, hogy megakadályozzák Dobrev Klára győzelmét a második fordulóban.

Hétfőn azt is kezdeményezték, hogy a szavazólapon egymás mellett jelenhessen meg a nevük, de ezt az Országos Előválasztási Bizottság elvetette. Szerdára új helyzet állt elő, és kiderült, hogy mégis külön indulnak a második fordulóban. Ennek egyik oka, hogy a Medián és a Závecz is azt hozta ki: Márki-Zay Péter előzi Karácsony Gergelyt. Ugyanakkor csütörtökön a Publicus és a Republikon közölte, hogy méréseik szerint a főpolgármesternek van a legnagyobb esélye Orbán Viktor ellen.

Nem visszalépek, hanem előre

– jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely. Azt is leszögezte, hogy hatalomtechnikai játszmák miatt nem áldozza be azt, amiben hisz.

Bár az előzetes menetrend szerint az előválasztás második fordulójában, október 13-án, szerdán lesz az RTL Klubon a harmadik miniszterelnök-jelölti vita, csütörtökön Karácsony Gergely a közösségi oldalán soron kívüli vitára tett javaslatot. „A választás előtt, lehetőleg még ezen a szombaton legyen vita köztünk arról, hogy ki milyen Magyarországot szeretne” – jelentette ki a főpolgármester.

A Momentum csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy Márki-Zay Pétert támogatják a miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójában.

Márki-Zay Péter elmondta: biztos magában, és érzi azt az erőt, hogy az ő szerepvállalásával valóban meg tudják győzni a bizonytalanokat is. Meggyőződése pedig csak megerősödött a közvélemény-kutatások hatására, vagyis hogy ő győzhet a második fordulóban, és ő győzheti le Orbán Viktort a 2022-es parlamenti választáson.

A Momentum és Márki-Zay Péter sajtótájékoztatóját követően Dobrev Klára a közösségi oldalán arról írt, hogy a kemény munkában hisz, ezért járja megállás nélkül az országot, és ezért visz magával az emberek problémáira megoldást.

Mert nem taktikázással, hanem az emberekkel kell foglalkozni. Hiszen a politika rólatok szól

– szögezte le a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje.

Csütörtök este olyan értesülések jelentek meg a sajtóban, hogy a Momentum bejelentése után Karácsony Gergely minden hivatalos programját lemondta, és a stábja hosszasan tárgyalt az őt támogatót pártokkal (MSZP-Párbeszéd-LMP) az esetleges visszalépéséről.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)