Pályázati pénzekkel és hitelekkel ültette fel ügyfeleit a keszthelyi csaló

Többrendbeli csalás miatt nyomoznak a keszthelyi rendőrök egy 56 éves helyi férfi ellen, aki pályázati pénzeket és kedvezményes hiteleket ígérve több embertől jelentős összegeket csalt ki – tájékoztatta a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t.

A Keszthelyen élő férfi 2014 óta többeket is megtévesztett üzleti lehetőségek, kamatmentes hitel, valamint kedvezményes ingatlan vásárlásának ígéretével, különféle ürüggyel nagyobb összegeket csalt ki tőlük. Az eddig ismert négy áldozatától csaknem 50 millió forintot szerzett.

A helyi rendőrök a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével fogták el a gyanúsítottat, akinek kezdeményezték a letartóztatását is. A férfinak egy 38 éves zalaegerszegi nő is segíthetett a csalásban, őt szintén gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség további sértettek jelentkezésére is számít.