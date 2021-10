Visszakövetelik a 20 milliós kártérítést a gyilkosságért elítélt Burka Ferenctől

Minden idők egyik legmagasabb kártalanítási összegét követeli vissza az állam a tiszadadai Burka Ferenctől.

A férfit és fiát 2006-ban mentették fel a vádak alól egy 1999-es gyilkossági ügyben, és azért kapták a kártérítést, mert hat évet ültek ártatlanul előzetes letartóztatásban. 2018-ban a bíróság mégis bűnösnek mondta ki őket.

A Debreceni Ítélőtábla azért rendelt el perújítást, mert az ügyben újabb bizonyítékok kerültek elő. A vád szerint a tettesek egy háromezer forintot érő tévéantennát akartak ellopni, amely azon a lakatlan házon volt, amelynek őrzésével a sértettet bízták meg. Az áldozat megzavarta a rablókat, akik végeztek vele.

Csaknem húsz évvel később, 2018-ben Burka Ferencet jogerősen 9 év, fiát, ifjabb Burka Ferencet pedig 7 év fegyházbüntetésre ítélték.

Idősebb Burka Ferenc, aki jelenleg is börtönbüntetését tölti, idén januárban kapott az államtól egy fizetési meghagyást, hogy „jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése” címén fizesse vissza a 20 millió forint kártalanítást – írja a Telex.

Zeke László, a férfi ügyvédje szerint azonban az állam már kicsúszott a határidőből. Ahogy elmondta, azzal, hogy a büntetőügyben kimondták a két férfi bűnösségét, a kártalanításról szóló polgári perben is megnyílt a perújítás lehetősége, de csak a büntetőügyben hozott jogerős ítélettől számított hat hónapon belül. Mivel ez már lejárt, a védő kereseti ellenkérelmet adott be. A már szabadult ifjabb Burka Ferenc védőjét nem tudták elérni, így azt nem lehet tudni, hogy ő is kapott-e fizetési meghagyást.