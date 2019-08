Idén januárban idősebb Burka Ferenc abból a megfontolásból sétált be a börtönbe, hogy ha saját maga jelentkezik a hatóságoknál, és időben elkezdi letölteni a büntetéséből fennmaradó néhány hónapot, hamarosan újra szabad ember lehet, húsz éve húzódó nyomora pedig talán örökre befejeződhet.

Ő az a férfi, akit a Debreceni Ítélőtábla tavaly szeptember 13-án 9 év fegyházbüntetésre ítélt egy 1999-es gyilkosság miatt. A vádlottak padján ott ült a fia is. Ifjabb Burka Ferenc 7 év 6 hónapot kapott ugyanezért a gyilkosságért.

1999. március 5-ről 6-ra virradóra valaki megölte Gyurcsó Jánost. Burkáékat már másnap letartóztatták, egy évre rá pedig megvádolták őket Gyurcsó megölésével. A vád szerint a három férfi a gyilkosság előtti este még együtt iszogatott. A tettesek azt a tévéantennát akarták ellopni, amelyik azon a lakatlan házon volt, amelynek őrzésével Gyurcsót bízták meg. A férfi megzavarta a rablókat, erre ők agyonütötték, és elmenekültek.

A ügy első ránézésére nem tűnt bonyolultnak, de mint idővel kiderült, hemzsegett a buktatóktól:

a helyszínt alaposan összejárták a falubeliek, még mielőtt a helyszínelés befejeződhetett volna;

a rendőrkutya nem vezette egyértelműen nyomra a nyomozókat;

a gyilkos fegyver sosem került elő;

sokáig nem volt egyértelmű, hogy az ügy egyik kulcsa az antenna, sokan ugyanis nem is tudták, hogy egyáltalán volt ilyen a házon.

Mindez már a kétezres évek elején bírósági komédiához vezetett.

A BÍRÓSÁGok ugyanis A KÉTEZRES ÉVEK ELEJE ÓTA nem tudták eldönteni, HOGY A Rablógyilkos bizonyíthatóan BURKA FERENC ÉS A FIA, IFJABB BURKA FERENC VOLT-E.

Az elsőfokú bíróság 2002-ben apát és fiát nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte el. Aztán 2003-ban a másodfokú bíróság úgy látta, hogy az ügy hiányos és felderítetlen, ezért az egész eljárást meg kell ismételni, és az ügyet visszadobta első fokra. Ezután indult 2005-ben a második eljárás, amelyben a bíróság kimondta, bizonyítottság hiányában Burkáékat fel kell menteni.

Majd 2006-ban a Debreceni Ítélőtábla jogerősen is felmentette a két tiszadadai férfit.

Burkáék ekkor már hat éve ültek. Szabadulásuk után beperelték az államot, az indokolatlan büntetés miatt pedig a Magyarországon valaha megítélt legmagasabb összegű állami kártalanítást kapták meg, összesen 45 millió forintot. Büszkén pózoltak a pénzzel, amiből mára egy forint sem maradt.

Véletlenül elcsípett beszélgetés

Nyolc nyugodt év után apa és fia újabb idézést kapott. Olyan új bizonyítékok kerültek elő ugyanis, ami miatt a Debreceni Ítélőtábla perújítást rendelt el Burkáék ügyében.

A perújrafelvételt többek között olyan bizonyítékokra alapozták, hogy 14 év után – ha úgy tetszik, a múlt évezredből – előkerült a rozsdás tévéantenna, amely miatt a gyilkosság történhetett. Az antennadarabot Tiszadada szélén, egy illegális hulladéklerakóban „lelte fel″ a rendőrség, pont 2013-ban. Új bizonyítékként kezelték ifjabb Burka Ferenc kisebb fiának a vallomását is. Richárd ugyanis 2012-ben teljesen véletlenül meghallott egy beszélgetést apja és nagyapja között, akik

állítólag arról vitatkoztak, hogy az ifjabb Burkának csak őrt kellett volna állnia, nem pedig megölni az ismerős férfit.

Az akkor 15 éves fiú anyai nagyanyja közbenjárásával felnyomta a rendőrségen az apját, akivel akkor egyébként már évek óta nem élt együtt, és akit 2011 októberében még azzal zsarolt, hogy ha nem költözhet hozzá, akkor feljelenti gyilkosság miatt. A fiút időközben egyébként Németországban fogták el, mert a gyanú szerint megölt egy magyar prostituáltat.

A rendőrség komolyan vette a bejelentést, így a jogerősen egyszer már felmentett és kártalanított apa és fia 2016-ban megint a bíróságon találta magát. A Debreceni Törvényszék 2017-ben hatályon kívül helyezte a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005-ös és a Debreceni Ítélőtábla 2006-os ítéletét, és társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében mondta ki a két férfit bűnösnek. Idősebb Burkát 12 év, ifjabb Burkát pedig 10 év fegyházbüntetésre ítélték. Másodfokon ismét a Debreceni Ítélőtábla járt el, itt született meg végül tavaly szeptemberben a jogerős ítélet, amiben azt is kimondták, hogy büntetés letöltésének kétharmada után féltételesen szabadlábra helyezhetik a két férfit.

Idősebb Burka ügyvédje, Zeke László már a tárgyalás után azt mondta, ha beszámítják – és miért ne számítanák be – az előzetesben leült hat évet, akkor azzal védence esetében kijöhet a kapott 9 év kétharmada, azaz nem is kell bevonulnia, vagy ha be is kell, csak minimális időt kell benn töltenie.

Mégsem számít annyira az a hat év?

Idősebb Burka Ferencnek néhány hónapja maradt, hogy letöltse a feltételes szabaduláshoz szükséges időt, ezért január 3-án maga jelentkezett a hatóságoknál. Ügyvédjével azonnal indítványozták, hogy ügyében tartsanak kedvezménytárgyalást, de erre először csak májusban került sor, mondja Zeke László, a férfi védője. Végül első és másodfokon is kimondták, hogy

Burka Ferenc feltételesen nem bocsátható szabadlábra.

Ezt főleg az „ügy tárgyi súlyával” indokolták, meg azzal, hogy Burka a börtönben teljesen átlagosan viselkedik. Vagyis nincsenek balhéi, de a dicséreteket sem halmozza.

Bár fia, ifjabb Burka Ferenc az előzetesben töltött hat évvel bőven túl volt büntetése kétharmadán, kedvezménytárgyalásra őt is beidézték. A bíróság első fokon ki is mondta, hogy feltétlesen szabadlábra bocsátható, de az ügyész fellebbezett a döntés ellen, másodfokon pedig már őt is leültették. Az okok között kiemelték, hogy a bűncselekmény közfelháborodást okozott, felrótták neki, hogy még mindig ártatlannak vallja magát, így aztán megbánó magatartást sem mutat, és a bíróság szerint a férfi azért sem tett semmit, hogy a kártalanításként kifizetett összeget visszafizesse.

„Ifjabb Burka Ferencet egyszer már jogerősen felmentették, vagyis a bíróság azt kérte számon tőle, hogy a felmentő ítélet ellenére a kártalanítási összeget miért nem fizette vissza”, mondja Győrffy István, ifjabb Burka védője. A 45 millió forintot egyébként csak akkor kellene visszafizetniük, ha az állam polgári jogi úton pert indítana az összegért, de a védők eddig erről semmilyen értesítést nem kaptak.

A bíróságnak mérlegelési lehetősége van, ez pedig nem támadható. Mi védőként legfeljebb felhívhatjuk a bíróság figyelmét arra, hogy rossz szempontokat vesz figyelembe. Nyilván értetlenül állok a döntés előtt, és nem tudok másra gondolni, mint hogy a cél az, hogy ők ketten mindenképpen kerüljenek börtönbe, aminek a hátterében a kifizetett 45 millió forintos kártalanítási összeg is áll.

Ifjabb Burka Ferenc most a behívóját várja. Büntetéséből még nagyjából másfél év van hátra. Ha kézhez kapja a papírt, valószínűleg ő is önként vonul majd be. Ha ugyanis nem teszi, annak a lehetőségét is bukja, hogy fél év múlva kedvezménytárgyalást tartsanak az ügyében.