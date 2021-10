Itt a legjobb magyar középiskolák 2021-es rangsora

Holtversenyben vezeti a toplistát két gimnázium a HVG középiskolákról szóló 2021-es összesítésében.

Az első helyen most is a budapesti Fazekas Gyakorló Gimnáziuma végzett, de osztoznia kell rajta az Eötvös József Gimnáziummal. Az Eötvös a felmérés összes szegmensében jól teljesített, de elsős sehol sem volt, míg a Fazekas részrangsorokban három első helyet is bezsebelt. A magyar érettségik rangsorában viszont az első húszba sem fértek be, ezért kellett osztozkodniuk az első helyen.

A legjobb tíz középiskola szinte mind budapesti, csak egy vidéki, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fért be a top 10-be.

A második tízben viszont már további vidéki iskola volt. A legjobb százat tekintve már a vidékiek vannak többségben, ott már csak kétötöd a budapesti intézmények aránya.

Békés és Tolna megyéből viszont egy intézmény sem került be a legjobb 100-ba.

A Békéscsabán található Andrássy Gyula Gimnázium a 104. lett, a szekszárdi Garay János Gimnázium pedig a 120. Heves és Nógrád megyéből egy-egy iskolának sikerült a százba kerülnie, ezek a megyeközpontokban találhatóak.

Általánosságban igaz ez a top 100-ban levő iskolákra is. Dunától keletre kizárólag Baján van megyeközponton kívüli gimnázium a top 100-ban, sőt onnan egyszerre kettő is, a III. Béla Gimnázium és a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja által működtetett gimnázium.Nyugaton viszont több kisváros (Keszthely, Kőszeg, Balatonalmádi, Pannonhalma, Tata és Esztergom) intézménye is bekerült a legjobb 100-ba.

A százas listán összesen húsz egyházi fenntartású intézmény szerepel,

ezek közül 15 katolikus, három református és kettő evangélikus fenntartású. Az egyházi középiskolák közül a legsikeresebb a budapesti Piarista Gimnázium, a 14. lett, utána a 16. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a 21. Deák Téri Evangélikus Gimnázium következik.

A HVG360 még csak a legjobb 25 intézményt hozta nyilvánosságra, ezek az alábbiak:

1. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

5. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

6. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)

6. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)

8. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

9. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest)

10. Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium

11. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)

12. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

13. Gödöllői Török Ignác Gimnázium

14. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)

14. Piarista Gimnázium (Budapest)

16. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (Budapest)

17. Karinthy Frigyes Gimnázium (Budapest)

18. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Budapest)

19. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)

20. Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium

21. Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)

22. Veres Pálné Gimnázium (Budapest)

23. Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

24. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

25. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)

A teljes rangsort egy külön kiadványban ismerteti majd a HVG.