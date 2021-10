Néhány ezer szavazaton múlhat a kormányváltás

Az aprófalvas, kisvárosi vidéken nem erősödik az ellenzék, de a korábban billegő, és inkább a Fidesz felé billenő városi választókerületek már az ellenzék irányába mozdulhatnak – véli Sanyó Ádám adatelemző.

Szerinte a tizenöt-húszezres városokban – Pest megyét kivéve – nincs olyan erős ellenzéki aktivitás, mint amire szükség lehet 2022-ben.

Ilyenekben mondjuk 55–45-re nyert a Fidesz '18-ban, és most is ilyen arányban nyerne. Ha most ez nem mozdul el 50–50 arány felé jövő áprilisig, több billegő körzet továbbra is a Fidesznél fog maradni. Hacsak országosan nagyon meg nem erősödik az ellenzék, akkor még mindig a Fidesz nyerne egy nagyon kicsivel