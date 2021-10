Ma nem látjuk sokat a napot

A nap első felében északon, északkeleten kevés felhő lesz az égen, így ott legalább néhány órára kisüthet a nap, az ország többi részén azonban inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás − derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A felhőzet csökkenése majd csak estefelé kezdődik meg, északnyugat felől; a délnyugati, déli megyékben azonban eshet még az eső, délután pedig az ország néhány pontján záporok fordulhatnak elő. A nyugati, délnyugati szél csupán az északi megyékben lesz élénk, olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az esti órákban északnyugat felől tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, nagy területen kiderül az ég, ugyanakkor a déli megyékben végig erősen felhős vagy borult marad az idő. A hajnali órákig ott még további gyenge eső előfordulhat, majd megszűnik a csapadék. Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül.

Késő estére általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A hajnali órákban pedig 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint a derült északi völgyekben akár kevéssel 0 fok alá is eshet a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint az ország északkeleti részén napközben megerősödik az északnyugati szél, ami helyenként a déli óráktól viharossá is fokozódik. A széllökések akár a 60-70 kilométer per órás sebességet is elérhetik. A csapadékzóna ma délnyugaton okozhat kiadósabb csapadékot, Baranya és Somogy megyében a csapadékmennyiség néhol 24 óra alatt a 20 millimétert is elérheti.