Kövér László: Gyurcsány Ferenc a teljes baloldal és a demokrácia szégyene

A Magyar Nemzet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából készített hosszú interjút a házelnökkel, amiben Kövér László többek között elmondta, olyan értelemben nem történt meg ’56 feldolgozása, hogy az kollektív felszabadító élménnyé tudott volna válni. Leginkább azért, mert mint mondta, egymás mellett, szép csöndben és igazságtétel nélkül öregedtek meg azok, akik a barikádokon voltak, valamint azok, akik idegen fegyverekkel lövettek rájuk. Ahogy például máig nem tudjuk, pontosan hányan haltak meg 1956. október 25-én a Parlament épülete előtt, a Kossuth téri sortűzben.

Kövér László megjegyezte, 1956. október 23-án is békésen indultak az események. Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a rendszerváltáskor is büszkék voltunk arra, hogy vérontás nélkül zajlott le az átmenet.

– jelentette ki Kövér László, aki hozzátette, a béketűrő mentalitásnak vannak hátrányai is.

Az Országgyűlés elnöke aztán rátért az 1956-os forradalom és a 2006-os események közti párhuzamokra, ezen belül Gyurcsány Ferenc egykori és mai politikai szerepvállalására. Kövér László szerint a teljes ellenzék szégyene, hogy továbbra is Gyurcsány Ferenc tölti be a vezető szerepet a baloldalon:

Ezen belül is elsősorban a szocialistáknak, akiknek nemcsak azért kellett volna kivetniük maguk közül a volt miniszterelnököt, mert tönkretette az országot, hanem azért is, mert a saját politikai közösségét is szétrombolta. Szégyene ez a magyar igazságszolgáltatásnak is, hiszen még Szanyi Tibor is azt mondta, hogy Gyurcsány Ferencnek vagy a Csillagbörtön, vagy a Lipótmező lett volna a megfelelő hely.