Lendvai Ildikó már az MSZP megszűnéséről beszél

Lendvai Ildikó nagyon határozottan hisz abban, hogy 2022 tavaszán nyerhet az országgyűlési választáson az ellenzék. Ugyanakkor ez nem bizonyosság, ha nem drukker lenne, csak szemlélődő, 60 százalék esélyt adna a győzelemre.

Az MSZP korábbi elnöke jelenleg abban reménykedik, hogy egy közös ellenzéki győzelem során az MSZP mint párt megvetheti lábát ebben a csapatban, és mással nem pótolható ideológiai és gyakorlati szerepe lehet a munkamegosztásban – derült ki a hvg360 Lendvai Ildikóval készült interjújából.

Az MSZP volt elnöke úgy látja, a második előválasztási fordulóban született eredmény maga volt az ellenzékváltás, a kormányváltás mély vágyára épülve. Dobrev Klára elleni népszavazásnak azonban nem nevezné, mert a DK miniszterelnök-jelöltje a voksoláson 43 százalékot ért el. Az ellene szavazók többsége sem őt akarta leváltani, hanem az esélyeiben kételkedett.

A Gyurcsány-fóbiások mellett nagyon fontosnak tartja, hogy a második fordulóban szavazó fiatalok úgy, ahogy van, a pártelitet és a pártok szokásait, működésmódját akarták leváltani.

Lendvai Ildikó úgy véli, a nagy ellenzéki összeborulás ellenére a jövőben nem jön létre majd egy nagy ellenzéki párt, ez a különböző értékrendek miatt egyébként is lehetetlen. Ugyanakkor hat helyett szerinte két-háromra csökken az ellenzéki pártok száma, pólusok körüli csomósodással.

Ha én rajzolnám a térképet, a DK lenne az egyik pólus, mellette lehetne egy jobboldali pólus – értelemszerűen a Jobbikkal –, illetve egy zöld-baloldali, a többi párttal. A Momentumnak, ahogy a politikába az előválasztáson betörő civil és fiatal tömegeknek, több irányban is lehetnek vegyértékei

– fejtette ki Lendvai Ildikó. Szerinte a harmadik pólus, a zöld-baloldali egyszerre baloldali, modernizációs és fenntartható fejlődés párti pólus Karácsony Gergely nélkül nem jöhet létre.

Karácsony Gergely kiszállását eredetileg rosszul vette, mert az első fordulóban még lelkes Karácsony-szavazó volt. Ám azt is megértette, hogy miniszterelnök-jelöltként abban a percben nem tehetett mást, éppen ezért Karácsony Gergely visszalépését államférfiúi döntésnek tartja. Akkor már a másik lehetősége a harmadik hely lett volna – ami nemcsak neki, hanem a mögötte álló politikai erőnek és a fővárosnak is baj.

Márki-Zay Péter, a magyar Macron

Innentől az MSZP egykori elnöke a második fordulóban tudatosan szavazott Márki-Zay Péterre, mert benne látta a nagyobb esélyt a kormányra jutásra. Ettől függetlenül Dobrev Klárát továbbra is tehetségesnek és rokonszenvesnek tartja.

Márki-Zay Péter felemelkedése szerinte politikus kollégája tehetségén túl arról is szólt, hogy ő nem hagyományos pártelitek felől jövő Mr. Valaki Más, a magyar Marcon. Nem véletlen, hogy tekintélyes számban szavaztak rá az előválasztás során a fiatalok, akiket az MSZP, a DK, de most már a Fidesz sem tud megszólítani.

Márki-Zay Péternek nem hátrányára, előnyére vált, hogy nincs pártja. Békeidőben nagyon karakteres, konzervatív demokrata lenne. Mivel nincs békeidő, a maga jobbközép pontjáról közepebbre kell húzódnia. Ezt lehet karakternélküliségnek is nevezni, de a történelmi kihíváshoz igazodó politikai célszerűségnek is. A személyisége viszont nagyon is az, a túlzott keménységig is elmenően karakteresen fogalmaz. Ebben az új szakaszban viszont most nem karakteresebbnek, inkább kompromisszumkészebbnek kell látszania vagy lennie

– fejtette ki Lendvai Ildikó.

Az MSZP végveszélyben?

Lendvai Ildikó az MSZP-t nem is egyszer érezte végveszélyben az utóbbi 10-15 évben. Ha nem is egyetlen vagy több konkrét esemény miatt, hanem azért, mert mint fogalmazott, mennyiségileg és tartalmilag is kopnak, folyamatosan veszítenek a kapcsolatrendszerükből, akárcsak szellemi holdudvarukból, nem találják helyüket a világban, illetve az itthon több részre szakadó baloldalon.

Zöldülni is későn kezdtek, és nem igazán találják a kapcsolatot az előretörő civil világgal sem. Nem találják helyüket a világban is átalakuló, itthon pedig több részre szakadó baloldalon sem. Ebben ő maga bőven látja a saját részét, saját felelősségét.

Az is benne volt a pakliban, hogy szép lassan elfogyunk, parlamenti küszöb alá esünk, vagy úgy kell beolvadnunk másba, hogy nem marad meg semmi abból, amit az MSZP-ben most is fontosnak érzek

– vetette föl az egykori pártelnök.