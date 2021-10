Parlamenti terítékre került Orbán Viktor október 23-i beszéde

A parlament hétfői ülésén Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról beszélt: Orbán Viktor október 23-i beszédéből az derült ki, hogy számára fontosabb 2006, mint 1956. Dömötör Csaba államtitkár köszönetet mondott a békésen emlékező százezreknek, és azt is megjegyezte, most nem a gumilövedékeké volt a főszerep, hanem a magasba emelt zászlóké.

Napirend előtti felszólalásában Kocsis-Cake Olivio kifejtette, Orbán Viktor beszéde a „mániákus sorosozásról”, „brüsszelezésről” szólt, és fontosabb a számára 2006, mint 1956. A párbeszédes politikus párhuzamot vont a jelen állapotok és 1956 között. Azt mondta, a rendszer kritikusai most is úgy érezhetik magukat, mint 1956-ban, a hatalom folyamatosan megfigyeli és lehallgatja őket, csak akkor ezt az ÁVH tette, most csak egy szoftver kell hozzá, a Pegasus.

Hangsúlyozta, hogy az állami sajtóban folyamatosan hazudtak, és ez megy most is, lejáratják az ellenzéki politikusokat. Akkor is féltek az emberek, és bár ma nem viszik el őket Recskre, de akik nem értenek egyet a hatalommal, azokat ellehetetlenítik.

Kocsis-Cake Olivio azt is mondta: ma már nem járnak minden nap Moszkvába a hatalom emberei, ugyanakkor ma katonai gépekkel utaznak. A párbeszédes politikus szerint a törvények és a kormányrendeletek arról szólnak, hogy a kormány hogyan szerezzen még több hatalmat. Bírálta a kormány egészségügyi, oktatási és gazdasági politikáját is.

Kocsis-Cake Olivio úgy látja: a kormány legfontosabb célja nem az egészségügy, az oktatás és a gazdaságfejlesztés, hanem az LMBTQ elleni harc. Azt is megjegyezte, hogy a mai állapotokat „az 50-es évek dohos levegője” jellemzi.

Ugyanakkor kiemelte, hogy 1956-ban jobboldali, illetve baloldali emberek is meg akarták ezt állítani, 2022-ben pedig szintén azt fogja mondani a magyar társadalom többsége, hogy

elég volt.

Válaszában Dömötör Csaba államtitkár köszönetet mondott azoknak a százezreknek, a Békemenet résztvevőinek, akik békésen emlékeztek a 1956-os forradalom 65. évfordulóján. Azt is kiemelte 2006-ra utalva, hogy most nem gumilövedékeké, hanem a magasba emelt zászlóké volt a főszerep.

Az államtitkár kifejtette, bár a békés megemlékezőket ellenzéki oldalról „lebirkázták”, de erre méltóságteljes, az erőszakos baloldali politikára pedig erőteljes választ adtak, amilyet jövő tavasszal, a választáson is adni fognak.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: nem a kormánypártok fenyegetik börtönnel a másképp gondolkozó politikusokat, nem az ő miniszterelnök-jelöltjük beszél lámpavasakról, és arról, hogy azokat mire kéne használni, illetve nem a kormányzó pártszövetség hatolt be a köztelevízió székházába, és nem ők fenyegetik eltiltással az újságírókat.

Az államtitkár felsorolta a kormány gazdasági intézkedéseit, és arra kérte az ellenzéket, hogy ne állítsanak valótlant.

Karácsony Gergelyt is megemlítette, aki szerinte hónapok óta nem csinált semmit sem, csak kampányolt, ezek után pedig még is azt mondta, hogy unatkozott, valakik azonban beletoltak félmilliárd forintot a kampányába.

Ez még az Önök pártjaiban is kiveri a biztosítékot

– fogalmazott Dömötör Csaba. Hozzátette: ez mindent elmond a főpolgármesterről, miközben a politikusi munka nem olyan, hogy unatkozni lehetne.

„A főpolgármesteri munka is untatja?”

– tette fel a kérdést az államtitkár. Dömötör Csaba azzal zárta válaszát, hogy Budapesten is csak meló lenne, majd kijelentette: „kérem lássanak neki.”

