Harmadával csökkenthető lenne az emlőrák okozta halálozás

Magyarországon húsz éve működik a Nemzeti Rákregiszter, mely minden évben összegzi a új megbetegedések számát. Eszerint hazánkban évről évre nő az emlőrákos megbetegedések száma: 2007-ben egy év alatt 6694, 2014-ben 8094, 2018-ban pedig már 8400 esetet regisztráltak.

A trend egyébként világszintű, a nők körében egyértelműen az emlőrák előfordulása a leggyakoribb. Bár az esetek száma nő, a halálozási arány 2004 óta nem emelkedett, ehhez többek közt az is hozzájárult, hogy megjelentek az úgynevezett onko-teamek, ahol több szakma együttesen javasol terápiát. Ennek köszönhetően 18 százalékkal csökkent az emlőrák okozta halálozás.

Boér Katalin, a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa elmondta: a diagnózis után minden páciens azt kérdezi, hogy „miért pont ő?”. Az onkológus szerint a betegség kialakulásának pontos okát viszont nem lehet tudni, van ugyanakkor két hajlamosító tényező.

Már eleve nőnek lenni rizikófaktor. Keveset beszélünk róla, de a férfiaknál is előfordulhat az emlőrák, ők csupán az esetek 1 százalékát teszik ki. A nem mellett a másik kockázati tényező az életkor, a nemzetközi és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy 45 éves kortól a betegség előfordulása egyre gyakoribb. Az átlagéletkor 62, de 40 év alatt is regisztrálnak körülbelül évi körülbelül 400 esetet.

– mondta a Novartis Hungária mellrákkal foglalkozó médiaworkshopján Boér Katalin. Hozzátette: nagyon fontos, hogy szűrés segítségével a betegséget még a korai stádiumban kimutassák, így ugyanis komoly esély van a gyógyulásra.

A mellrák kimutatása mammográfiás vizsgálattal lehetséges, ezt Magyarországon 2002 óta végzik országosan a legveszélyeztetettebb, 45-65 éves korcsoportban. A vizsgálatokra csupán a nők 40 százaléka megy el, míg a skandináv országokban 70-80 százalékos a részvétel.

Boér Katalin sajnálatosnak nevezte, hogy van olyan páciens, aki csak tíz évvel az elváltozás észlelése után fordul orvoshoz. Mint mondta, az emlőráknak négy stádiuma van, a negyedik már az áttétes, ami a legsúlyosabb. Az 5 éves túlélési esély ez esetben 25 százalék.

Áttétek ugyanakkor a korai stádiumban felfedezett emlőrák után akár 5-10-15 évvel később is kialakulhatnak, ez az esetek 30 százalékára jellemző. A szakember ezt követően a mellrákkezelések fejlődéstörténetébe is betekintést engedett.

A mellrákot már az ókori Egyiptomban is ismerték, kezdetben tüzes vassal kezelték. Az 1500-as években megjelentek a természetes módszerek, tejjel, trágyával és békával is próbálkoztak, sőt, az orvosok egy időben fertőző betegségnek is tartották a rákot. Az 1800-as években megjelent az érzéstelenítés, valamint a röntgensugárzás, ami hatalmas áttörés volt, csakúgy mint az 1900-as évek derekán a kemoterápia térhódítása. A 2000-es évek óta egyre több az egyénre szabott, célzott terápia. Amennyiben a daganatot el lehet távolítani műtétileg, és a beteg sugárkezelést is kap mellé, ugyanolyan túlélési esélyei vannak, mintha radikálisan eltávolították volna a mellet. Napjainkban ha csak lehet, emlőmegtartó műtétekre törekednek az orvosok