Zacher Gábor: aggasztó a helyzet, egyre több a gyerek a sürgősségin

A koronavírus-járvány negyedik hulláma már begyűrűzött Magyarországra is, amit jól mutat, hogy csütörtök reggelre több mint 4000 új fertőzöttet regisztráltak az előző 24 órában. A vírus egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban ismét, sorra érkeznek vele a korlátozások, a szigorítások. De milyen megelőzési stratégiákat érdemes követni? Mennyire kell tartaniuk a beoltottaknak a koronavírustól? Kinek érdemes felvennie a harmadik oltást?

Többek között ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat a KOVIDŐK csütörtöki kerekasztal-beszélgetésén három szakértő, Jakab Ferenc virológus professzor, Szekanecz Zoltán professzor és Zacher Gábor toxikológus

A negyedik hullám elsősorban azokat érinti, akik nincsenek beoltva, de azok sincsenek teljes biztonságban, akik megkapták már a vakcinát. Az oltás jó, de így is kerülnek be oltottak a kórházakba, sőt lélegeztetőgépre is, és meg is halhatnak, vagyis nincs száz százalékos védekezési módszer

– mondja Zacher Gábor, aki hangsúlyozta, hogy egyre fiatalabbak kerülnek kórházba, miközben az idősebbeket enyhe tünet mellett is jobban érinti az alapbetegségeik miatt.

Zacher Gábor szerint a tünetek gyorsan kialakulnak, akár egy-két nap után is jelentkezhetnek, holott a korábbi hullámok idején ez nem így volt. De az emberek is felelősségteljesebben döntenek, már senki nem vár annyit, mint korábban, és hamarabb felkeresik a sürgősségi osztályt.

Azt is kiemelte, hogy a súlyos eseteknél hét-nyolc oltatlanra jut egy oltott, és ez a lélegeztetőgépre került betegeknél is így van. Mint mondja, az oltásnak nincs alternatívája, ám nem lehetünk büszkék a 60 százalékos átoltottságra.

Eljöhetne végre az az idő, hogy szakmai szempont legyen a koronavírus járvány, így kezeljék a problémát, ne pedig politikai szempontból

– hangsúlyozta Zacher Gábor.

Szekanecz Zoltán professzor szerint jelentős problémát okoz, hogy jön az influenzaszezon is, és nehéz felismerni emiatt a koronavírust, míg Jakab Ferenc virológus professzor aggódva nézi a napi adatokat, és az oltás fontosságára hívja fel a figyelmet, amely elsősorban az ellen véd, hogy ne legyenek súlyos tünetek, valamint a lehető legkevesebben kerüljenek be a kórházakba.

Mindenkinek ajánlom a harmadik oltást. A szervezet számára elengedhetetlen az ismétlő oltás, senki se dőljön hátra, ha fél éve már megkapta a második adag vakcinát

– mondja Jakab Ferenc, hozzátéve, hogy az antitest eleinte havonta megfeleződik, utána pedig drasztikusan csökken.

A szakértők a gyermekek oltásáról is beszéltek az online eseményen. Jakab Ferenc szerint szükség van rá, hogy a fiatalok is megkapják a vakcinát, ám ehhez elengedhetetlenek a klinikai, kontrollált vizsgálatok, amelyeket követően kell meghozni a végleges döntést.

Tudni kell, hogy a gyermekek hogyan reagálnak az oltásra, van-e esetleg mellékhatás, meg kell hozzá határozni a beadandó dózist.

Tizenegy éves kortól fölfelé megvalósult az oltás, ami jó. Több ismerősöm is beoltatta már a gyermekét probléma nélkül. A nemzetközi szakirodalom szerint a delta-variáns megtépázza a gyermekeket, és ez Magyarországon is várható, sőt úgy néz ki, súlyosabb tünetekkel is jár, nemzetközi példa alapján súlyos, akár halálos eseteket is hozhat a legújabb variáns

– mondja Jakab Ferenc.

Egyetértett vele Szekerencz Zoltán is, aki elárulta, hogy amikor megjelent a koronavírus globálisan, eleinte nem kellett foglalkozni a gyerekekkel, ám idővel előkerültek a megbetegedések, ráadásul lehet, hogy tünetmentesen átvészelik, esetleg minimális tünettel, de akkor is hordozók tudnak lenni, akik átadhatják a vírust, akár az idősebb rokonoknak is.

Bizonyítékok alapján vizsgálják az oltást, nem úgy működik, hogy ha a felnőtteknek, jó, akkor a gyerekeknél is beválik. Ez nem így van. Külön analizálják a vakcinát a gyerekek esetében, és szerintem is érdemes beadni az oltást a fiataloknak

– teszi hozzá a professzor.

Zacher Gábor kiemelte, hogy éppen néhány napja tartott ülést egy tudományos bizottság, amely az eddigi vizsgálatokat elemezte a Pfizerrel-vakcinával kapcsolatban. Azt az eredményt közölték, hogy az 5-11 éves korosztályban is be kell vezetni az oltásokat, igaz, csökkentett dózisban.

A Modernánál a fél évnél idősebbeket vizsgálták, ám ott nem hozták nyilvánosságra az információkat.

A Pfizer esetében akár a következő hónapban is elindulhat az oltás, reméljük, Magyarországon is így lesz

– hangsúlyozta a toxikológus, aki felhívta rá a figyelmet, hogy amíg korábban minden egyes gyermek megjelenése a sürgősségin unikumnak számított, addig mostanra jóval több eset is előfordul, ami viszont már aggodalomra ad okot.