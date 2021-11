Egy hajszálon múlt a temetkezési szolgáltatás összeomlása

A bejelentett járványügyi szigorítások ellenére a temetők továbbra is korlátozások nélkül látogathatók, de az óvatosság indokolt – hívta fel a figyelmet az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) elnöke. Puskás Béla lapunknak beszélt arról is, hogy az elmúlt hetekben ismét több lett a munkájuk.

Bár november 1-jétől életbe lép a kötelező maszkviselés, az csak a tömegközlekedési eszközökre vonatkozik, szabadtéren, így például a temetőkben továbbra sincs ilyen előírás. A temetkezési vállalkozások ennek ellenére azt kérik, hogy a sírokhoz kilátogatók legyenek elővigyázatosak.

Ez korábban sem jelentett problémát, az elmúlt másfél évben azt tapasztaltuk, hogy ha kegyeleti tevékenységről van szó, az állampolgárok nagyon fegyelmezettek. Most nincs kötelező maszkviselés, de örülünk, ha valaki felveszi, az óvatosság ugyanis indokolt

– mondta lapunknak Puskás Béla. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) elnöke emlékeztetett: korábban maximum ötven fő vehetett részt a temetéseken, ez volt talán az egyetlen korlátozás, amely gondot jelentett.

„Ezt az intézkedést nem igazán lehetett betartatni, ugyanis senkit nincs jogunk kiküldeni a temetőből. Ehelyett arra kértük az elhunytak hozzátartozóit, hogy elszórva, egymástól nagy távolságban helyezkedjenek el. A szertartásokat kihangosítottuk, így a megemlékezésnek mindenki részese lehetett” – mondta Puskás Béla, aki szerint október óta érezhető némi emelkedés a temetések számában. Úgy véli, a járvány mellett az alacsonyabb hőmérséklettel járó egyéb megbetegedések is szerepet játszhatnak ebben, de a mostani terhelés még nagyon messze van attól, amit tavasszal tapasztaltak.

Az elmúlt másfél év ugyanis a temetkezési vállalkozások számára sem volt könnyű, mutatjuk a legfőbb állomásokat.

2020 márciusában a temetkezési szakembereket is meglepetésként érte a járvány. Ahogy országszerte, úgy a temetőkben is bevezették a korlátozásokat, a kollégák beszerezték a megfelelő védőruhákat. Ugyanakkor talán épp a fegyelmezettségnek köszönhetően a temetések száma az első hullám idején még nem ugrott meg.

2020 nyarára a járvány visszahúzódott, ezzel a temetések száma visszaállt a 2019-es szintre.

2020 őszétől ismét emelkedni kezdett az elhunytak száma. A fokozott terhelés egészen tavaszig tartott, ebben az időszakban ugyanis a járványtól függetlenül is sok a temetés, jellemzően karácsony és húsvét körül halnak meg sokan . Erre jöttek rá még a koronavírus áldozatai.

. Erre jöttek rá még a koronavírus áldozatai. A berobbanás azonban egyértelműen 2021 márciusára tehető. Húsvétkor ráadásul négy napon keresztül nem volt temetés, az elhunytak száma viszont ebben az időszakban sem csökkent. A holttestek tárolása így komoly kihívást jelentett, az ország összes működő hűtőjét beüzemelték.

„Komoly erőfeszítést tettek a kollégák annak érdekében, hogy fenntartsák a működőképességet, és persze nemcsak a fizikai, de a lelki terhelés is hatalmas volt ebben az időszakban. Végig létszámhiánnyal küzdöttünk, mert bár sokan elvesztették a munkájukat, nem az volt a jellemző, hogy eljöttek volna sírásónak.

Csak egy hajszálon múlt, hogy nem omlott össze a logisztika úgy, mint például Olaszországban.

Nálunk minden temetést megtartottak, még ha egy picit többet is kellett várni” – mondta az OTEI elnöke, hozzátéve, hogy a külföldről hazatérő családtagok karantén-kötelezettsége is nehézséget jelentett, sok esetben emiatt is csúsztak a temetések.

Bár kezdetben úgy tűnt, hogy a pandémia a temetkezési szokásokat is átírja, a számottevő változás végül elmaradt. Bár a járvány elején vélhetően a félelem és a bizonytalanság miatt nőtt a hamvasztások száma, a harmadik hullámra visszaállt a korábbi szintre. Budapesten csupán a temetések húsz százaléka koporsós, vidéken ez az arány jóval magasabb, akár az ötven–hetven százalékot is elérheti.

Már október második felében is nagyobb volt a temetők forgalma

„Halottak napján az emberek döntő többsége kilátogat a sírokhoz, sőt sokan csak ilyenkor jönnek. Ahogy mindig, úgy most is már október végétől nőtt a látogatók száma, sokan előzetesen letakarítják a sírokat és beültetik a virágokat, hogy mire elérkezik az ünnep, minden szép és rendezett legyen” – mondta lapunknak Puskás Béla.

Az ország legtöbb pontján ezekben a napokban a temetők is tovább tartanak nyitva, a Budapesti Közművek temetkezési divíziója, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) korábban például azt közölte, október 28-tól november 2-ig meghosszabbított nyitvatartással, reggel héttől este nyolc óráig várják a megemlékezőket a fővárosi temetőkben. Hozzátették, hogy ezekben a napokban a temetések is szünetelnek.

(Borítókép: Urnasírok az Új köztemetőben 2020. október 29-én. Fotó: Róka László / MTI)