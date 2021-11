Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán benyújtott törvényjavaslata az állami fenntartású egyetemek esetében is megteremti a kétszer 15 százalékos béremelés jogszabályi hátterét − számolt be az MTI. Az Országgyűlés egyetértése esetén egy hónapra rövidülhet le a külföldön szerzett diplomák hazai elismerése. A doktori képzés rugalmasabbá válhat azzal, hogy a javaslat szerint a mesterképzés utolsó évével párhuzamosan is elvégezhető lesz. Az ITM közleménye szerint a kormány már dolgozik a folyamat ingyenessé tételén is.

A közlemény szerint változnának a doktori képzés feltételei: a doktoranduszok a legmagasabb szintű posztgraduális képzésen már a mesterképzés utolsó évében tehetnének lendületes tudományos, kutatás-fejlesztési pályakezdésükért.

A törvényjavaslattal a kormány a szakképzés versenyképességét is tovább akarja erősíteni, tehetséggondozó diákkör és mentorprogram indulna, kiemelten a hátrányos helyzetű tanulókra fókuszálva.

A technikumokkal és szakképző iskolákkal szembeni alapvető elvárás, hogy mindenféle élethelyzetből induló fiatal számára megteremtsék a személyes boldogulás lehetőségét. A tevékenységét, képzési kínálatát megfelelően tükröző új néven, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemként működhet tovább a Testnevelési Egyetem − közölte a minisztérium.

A Debreceni Egyetem ellátandó közfeladatai közé bekerülhet a hazai vakcinaelőállítás kutatás-fejlesztési és gyártástechnológiai tudásának fejlesztése. Az intézmény bázisán jön majd létre a működését jövőre megkezdő Nemzeti Oltóanyaggyár a hajdú-bihari megyeszékhelyen.