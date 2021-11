Zacher Gábor: A negyedik hullám december elején tetőzhet

Meglátása szerint szigorúbban kellene venni a maszkhasználatot és a védettségi igazolványok ellenőrzését. A főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy míg korábban nem volt jellemző, a negyedik hullámban már

Pontosan ezért szorgalmazza az 5–12 évesek oltásával kapcsolatos felvilágosító kampányt, hiszen hamarosan ez a korosztály is megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást. A Portfoliónak adott interjúban Zacher Gábor elmondta: minden hetedik-nyolcadik oltatlanra jut egy beoltott, akit intenzív osztályon kezelnek.

Kiemelte, hogy a november 22–28-i oltási akcióhét időpontjával nem ért egyet, ugyanis az ekkor beoltottak védettsége az ünnepek környékére alakulhat ki, de az előrejelzések szerint

A főorvos elmondta továbbá, hogy nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem minden zárt térben kötelezővé tenné a maszkhasználatot, a védettségi igazolványt pedig csak a második oltás után két héttel állítaná ki, hiszen ekkor alakul ki a valós védelem.

– hangsúlyozta.

Zacher Gábor nemrégiben a KOVIDŐK kerekasztal-beszélgetésén hangsúlyozta: a negyedik hullám elsősorban azokat érinti, akik nincsenek beoltva.

Azok sincsenek teljes biztonságban, akik megkapták már a vakcinát. Az oltás jó, de így is kerülnek be oltottak a kórházba, sőt lélegeztetőgépre is, és meg is halhatnak, vagyis nincs százszázalékos védekezési módszer