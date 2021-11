Felbontja a szerződést a Pegasus gyártója, ha visszaélnek a kémprogrammal

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának szerdai ülése után a bizottság elnöke, Kósa Lajos úgy nyilatkozott, hogy a Pegasus kémszoftvert a magyar Belügyminisztérium szerezte be.

Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki képviselők szerint a meghallgatás sikertelen volt, mert egyetlen konkrét személlyel kapcsolatban sem kaptak konkrét választ, Kósa Lajos azt mondta: természetes, hogy a konkrét, megfigyelt személyekkel kapcsolatban „senki nem fog konkrét választ kapni”, mert ezzel a személyiségi jogaik sérültek volna.

Ő volt az első kormánypárti politikus, aki nyíltan beszélt a szoftverről a botrány kirobbanása óta.

A Pegasust kifejlesztő izraeli cég, az NSO Group arra a kérdésre, hogy „lesz-e bármilyen következménye annak, hogy a magyar kormány civilek megfigyelésére is használta a szoftvert”, úgy válaszolt, hogy bár a szerződésben foglaltak és a biztonsági előírások értelmében az egyes felhasználókra nem tehetnek utalást, azonban

az NSO nem tolerál semmilyen visszaélést a termékeivel. Amennyiben egy ilyen kiderül, a vállalatnak megvannak a megfelelő szankciós eszközei, beleértve a szerződés felbontását.

Eddig több esetben is történt már olyan, hogy szerződésszegés miatt felbontották megállapodásukat állami szervekkel – írta levélben a cég a 24.hu-nak.

Vadai Ágnes, a bizottság Demokratikus Koalíció által delegált tagja később cáfolta Kósa Lajos kijelentését. Közölte: a zárt bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a Pegasust. Azt sem tudták meg, hogy ki írta alá a szerződést.

Vadai Ágnes kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságánál, hogy betekinthessen a Pegasus-szerződésbe és a kémszoftver beszerzésével kapcsolatos titkosított iratokba, a bizottság által tárgyalt közbeszerzési mentesítés alóli kérelembe és a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvekbe. Ezek mind olyan iratok, amelyeket azért nem láthatott a honvédelmi és rendészeti bizottság, mert a nemzetbiztonsági bizottság engedélye kell hozzá – tájékoztatta szerkesztőségünket a Demokratikus Koalíció.

Még nyáron derült ki, hogy több ismert magyar, ellenzéki közéleti személyiséget is megfigyelhettek a mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására kifejlesztett Pegasus kémszoftverrel. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket készíteni és továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, mikrofont is aktivál, ha kell, és a használója mozgásáról is gyűjt információkat.