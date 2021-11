Amennyire kellemetlen, annyira komolytalan – adok-kapok az Országgyűlésben

Szabó Tímea a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány ügyével kezdett, amiről korábban itt írtunk részletesen.

Ez az egész egy orbitális kormányzati csalás. Konkrétan ellopták a határon túli fiataloknak szánt pénzt

– fogalmazott a Párbeszéd társelnöke.

Szabó Tímea Kósa Lajosra is kitért, aki egy bizottsági ülés után elismerte, hogy a kormány vásárolt a Pegasus kémszoftverből. A politikus szerint ez nagyon „forró pite”, és a legsötétebb putyini útra lépnek.

Vigyázzanak, mert ebben az országban már többen vannak a kormányváltást akaró emberek. Néhány embert megpróbálhatnak leszedni, lehet néhányakkal sikerülni is fog, de a változást akaró népet nem lehet megfigyelni, karaktergyilkolni, megfélemlíteni.

Dömötör Csaba államtitkár reagált, leszögezte, hogy ez a kormány takarította el a romokat „a baloldali ámokfutás” után. A politikus emlékeztetett, korábban arról beszélt az ellenzék, hogy a kormány retteg Karácsony Gergelytől, de hol van Karácsony Gergely? – tette fel a kérdést.

A Pegasus-ügyről elmondta, hogy 2010 óta nem folytattak illegális adatgyűjtést a magyar szolgálatok, 2010 előtt viszont politikai célokra használták azokat.

Ami az alapítvány kérdését illeti, kormányzati csalást említett. Az alapítvány magánadományokból működik, és nem kezel közpénzt. A kormányzatra való hivatkozás hazugság. Soha nem felejtjük el önöknek, hogy magyarok ellen kampányoltak, és ez az a kormány, amelyik helyre tette ezt a traumát

– zárta felszólalását Dömötör Csaba, a határon túli magyarokról beszélve.

Pedagógusbérek

Csárdi Antal, az LMP képviselője azt kérte a kormánytól, hogy politikájában tegye egyértelművé az igazságosságot és a fenntarthatóságot. A képviselő szerint az oktatás jelenlegi helyzete katasztrofális, szégyen, hogy

egy hosszú ideje dolgozó pedagógus nem fogja, vagy nem kapja meg még a minimálbér összegét sem.

A helyzet az egyetemi oktatók fizetésénél még tarthatatlanabb, Csárdi egyenesen pofátlannak nevezte a kormány javaslatát, hogy mindössze 10 százalékos béremelést ajánlanak a tanároknak. A baj szerinte az, hogy a 2014-es minimálbérhez kötötték a mostani béremelést, így jöhetett létre az a helyzet, hogy egy pályakezdő pedagógus fizetése nem éri el egy szakmunkás minimálbérét.

És ezt csak úgy lehet korrigálni - folytatta, hogy ezt ki kellene egészíteni a garantált bérminimumra, máskülönben nagyon nagy baj lesz. Példának azt is felhozta, hogy egy kereskedelmi cégnél dolgozó raktáros kétszer annyit keres, mint egy 25 éve a pályán lévő pedagógus.

Schanda Tamás államtitkár a kormány részéről válaszában azt mondta, hogy az LMP Gyurcsány Ferenc politikáját akarta leváltani, viszont ma már csak azért indulhat a mandátumáért egy LMP-s képviselő, mert Gyurcsány Ferenc így gondolja.

Ne felejtsük el, hogy szövetségese, Gyurcsány Ferenc és korabeli kormánya vont ki forrásokat a felsőoktatásból és csökkentette az oktatók bérét.

A polgári kormány pedig azon munkálkodik, hogy ismét versenyképes béreket lehessen fizetni a magyar felsőoktatásban - tette hozzá. Schanda szerint Csárdi és párttársai nemmel szavaztak, amikor a parlamentben meg akarták emelni az oktatásban dolgozók bérét és végre akarták hajtani az egyetemi modellváltást. A polgári kormány tette lehetővé, hogy 15 plusz 15 százalékos béremelés jöjjön, de nem csak a felsőoktatásban, hanem ez érinti majd az egyházi fenntartású intézményeket és az egyetemi modellváltással élő intézményeket is.

Az unokáink is nyögni fogják

Bősz Anett a DK nevében szólalt fel és a kormányzat pénzügyi átcsoportosításairól beszélt. A politikus szerint a járvány és a gazdasági válság kezelése is csak korlátozottan sikerült, a kétharmados többség pedig bármilyen hosszú távú nemzetgazdasági kérdésről vita nélkül határoz, még olyanokról is, amelyeket az unokáink nyögni fognak.

Bősz Anett példaként említette, hogy a Fudan Egyetemre többet költenének, mint a felsőoktatásra szánt teljes 2019-es összeg. Kitért a Budapest-Belgrád vasútvonalra is, amiről kiemelte, hogy 130 éven belül térülhet meg.

Mégis meddig fogjuk nyögni a jelenlegi költségvetési intézkedéseket?

A kormány részéről Orbán Balázs államtitkár reagált:

Az ismétlés nem változtatja a hazugságot igazsággá.

Orbán Balázs megérti azt a politikai toposzt, hogy a kommunikációra fordított kiadásokat kritizálják, de a negyedik hullám közepén komoly állami felelősség, hogy oltási kampányokat folytassanak. Ezeknek a szervezése és lebonyolítása kormányzati kompetencia.

Hogyan védték meg a pénzünket?

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint maga Orbán Viktor ismerte el, hogy a kormány képtelen több embert meggyőzni, hogy oltassa be magát, és ezért az egész oltási programot áttolták a vállalatokra, ez pedig a járványkezelés bukását jelenti. Kifejtette, hogy minden a kabinet rendelkezésére állt a sikeres járványkezeléshez, ám ennek ellenére képtelenek voltak hathatós intézkedéseket és időben meghozni, a Fidesz a tomboló járvány kellős közepén elüldözte az orvosokat, járványügyi adatokat tartanak vissza. Mint mondta, a forint még sohasem volt ilyen gyenge.

Míg 2010-ben egy euró 265 forint volt, addig most 365 forint, hát hogyan védték meg a pénzünket?"

– tette fel a kérdést az MSZP frakcióvezetője, majd így folytatta: soha nem volt ilyen drága a kenyér, mint most, "miért nem csökkenti a kormány a kenyér áfáját, ahogyan azt az MSZP javasolta? Miért nem lép a kormány az egekbe ugrott üzemanyagárak miatt sem?"

A kormány képtelen megvédeni az országot a drágulástól és ezért fogja az ellenzék közösen jövőre leváltani a mostani vezetést.

Válaszában Rétvári Bence azt mondta: a WHO egyik vezetője az ellenzék véleményével szemben példamutatónak nevezte a magyar egészségügy teljesítményét, a Nikkei gazdasági összehasonlításában pedig az első tíz helyen szerepel az ország. Mit mondott a járvány alatt az MSZP frakcióvezetője? – tette fel a kérdést Rétvári. Azt, hogy a keleti vakcinák alkalmatlanok, miközben a világon százmillió embert oltottak már be velük.

Miben segítette az ellenzék a parlamentben a járvány elleni küzdelmet? – folytatta. Semmivel, maximum Korózs Lajos videóját mentegették. Mi történt volna, ha az előző kormánynak kellett volna megküzdeni a járvánnyal? Katasztrófa.

Az államtitkár utalt arra is, hogy 1800 új orvosi jogviszony jött létre a tavaszi váltás óta és ez a tendencia igaz az egészségügy más területein is, miközben Magyarországon januártól magasabb lesz a minimálbér, mint volt az átlagbér a baloldali kormány alatt. Rétvári szerint, ha valaha is hatalomra kerülne a baloldal, az veszélyeztetné a rezsicsökkentés eddig elért eredményeit.

Kövér Laci bácsinak kell néhány gránátvető?

Jakab Péter az üzemanyagárral kezdett, és azt javasolta, amit a Fidesz kezdeményezett még ellenzéki pártként, 250 forint fölé emelkedő benzinárnál: a kormánynak közbe kell avatkoznia, csökkenteni szükséges, vagy ideiglenesen el kell engedni a jövedéki adót.

A frakcióvezető egyetért Orbán Viktor korábbi kijelentésével, mely szerint az állam nyerészkedik a benzinárakon. Jakab Péter azt kéri, hogy ne csinálják tovább, majd feltette a kérdést: most akarják összekalapozni a választások előtti osztogatásra a pénzt,

vagy Kövér Laci bácsinak kell néhány gránátvető meg tömegoszlató eszköz?

A politikus kitért arra is, hogy a Jobbik petíciót indított a benzináremelés megállítása érdekében, és hangsúlyozta, hogy ott, ahol a benzin drágul, minden drágul, a magyar emberek belerokkannak az emelésbe. A frakcióvezető úgy látja, hogy a kormány nem tesz semmit:

Ennél egy óvodás is többre képes, csak ő nem kap milliós tiszteletdíjat.

Dömötör Csaba államtitkár azzal kezdte válaszát, hogy

a bohócok akkor tudják legtöbbet tenni a bohóckodás ellen, ha nem bohóckodnak.

A kormánypárti politikus ezután felsorolta a kormányzati döntéseket, többek között a minimálbéremelést, a családok adóvisszatérítését és a nyugdíjprémiumot említve.

Dömötör Csaba szerint az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter világosan elmondta, hogy a benzinárban szociális komponenst nem tart indokoltnak, az árak szabályozását kommunista ötletnek tartja.

Maguk semmit nem tennének az energiaárak megfékezése érdekében, ahogy 2002 és 2010 között sem tettek semmit. Erre jön ön és előadja az előre elpróbált produkcióját, amennyire kellemetlen annyira komolytalan.

Dömötör Csaba azt javasolta Jakab Péternek, ha tényleg szeretné megfékezni az árakat, akkor először győzze meg a főnökeit: „Márki-Zay Péter és a DK elnöke rendszeresen egyeztetnek, legközelebb kopogjon be hozzájuk és adja elő nekik a követeléseit, sok sikert és még több bátorságot kívánok ehhez”.

