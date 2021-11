Saját sikerének tartja az ellenzék a benzinár befagyasztását

Ahogy arról korábban írtunk, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette: 480 forinton rögzítik a 95-ös oktánszámú benzin és a gázolaj literenkénti árát minimum három hónapra.

Győzött a józan ész: a néppárti Jobbik nyomására befagyasztotta az üzemanyagárakat az Orbán-kormány

– reagált közleményében a döntésre az ellenzéki párt, amiben arra is emlékeztetnek, hogy szerdán határozati javaslatot nyújtottak be az üzemanyagárak megfékezésére, első lépésként azt kezdeményezték, hogy a kiskereskedelmi árat a novemberi szinten fagyasszák be legalább az év végéig.

Az örömük viszont nem teljes, a Jobbik a benzin árát 473, a gázolajét 492 forintos áron rögzítené, és vannak további javaslataik is:

A kormány kezdjen tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről.

A kormány kezdeményezze az üzemanyagok áfájának csökkentését.

MSZP: A kormány végre belátta, hogy igazunk van

Az MSZP Facebook-posztjában arról írnak, hogy az elmúlt hetekben rengetegszer elmondták, tarthatatlan a benzinár, és azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség.

A Fidesz-kormány végre belátta, hogy igazunk van, és ma bejelentették, hogy novembertől 15-től 480 forintban maximálják a benzin és a dízel árát! Nem tudjuk, mi tartott eddig, hogy meghozzák a döntést.

A szocialisták a 480 forintot még túl magasnak tartják, és arra hívják fel a figyelmet, hogy erősebb forinttal olcsóbb lehetne a benzin.