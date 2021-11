Lezárták a monori rendőrök annak a 27 éves gyömrői férfinak az ügyét, aki jogosulatlanul töltött fel képeket öt nőről is az internetre – közölte a rendőrség. A férfi még 2020 novemberében jutott hozzá a lányokról készült fotókhoz az egyik közösségi portálon.

Két áldozat esetében nem csak publikálta a képeket a férfi, hanem valótlan erotikus tartalmakkal szerkesztve osztotta tovább az interneten.

A rendőrségre ezután több bejelentés is érkezett, így megkezdték a nyomozást, majd megállapították, hogy a 27 éves M. Zsolt gyanúsítható a cselekménnyel. A férfi elmondta, hogy mivel sok női ismerőse van a közösségi oldalán, volt miből válogatnia.

Mint kiderült, a dekoratívabb és mutatósabb képeket töltötte le, majd úgy döntött: megosztja őket egy erotikus oldalon. Állítása szerint a képek feltöltésével semmi hátsó szándéka nem volt, a tettét megbánta.

A nyomozók ezután tovább szélesítették a nyomozást. Az egyik áldozat útján jutottak el a sértett volt barátjához, a 27 éves K. Lászlóhoz is, akit szintén kikérdeztek. A férfi elismerte: a volt barátnőjéről készült intim képeket szakításuk után többeknek is elküldte, a publikálásokban így ő is részt vett.

A Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya M. Zsolttal szemben öt rendbeli, K. László ellen az egy rendbeli személyes adattal visszaélés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait pedig átadta az ügyészségnek.