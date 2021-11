Több feljelentés is érkezett a rendőrségre a fővárosi Városháza ügyében, ezek alapján a rendőrség ismeretlen tettes ellen folytat eljárást befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt – tájékoztatta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Mediaworks Hírcentrumát.

Hozzátették: a nyomozások érdekeire való tekintettel ezekről nem adnak bővebb tájékoztatást – írja a Magyar Nemzet.

Egy kedden megjelent, az Anonymus-maszkos ismeretlen alak által nyilvánosságra hozott újabb hangfelvétel szerint Bajnai Gordon volt miniszterelnök arról beszélt Gansperger Gyula és a Városháza után érdeklődő potenciális vevő társaságában, hogy sok a „cápa” a fővárost vezető baloldali koalícióban, akik amint kiszagolnak egy üzletet, egyből közvetítőként szeretnének benne részt venni.

Az Index megírta, hogy Budapest vezetéséhez közel álló körök a Városháza épületének eladását tervezik. A Városháza-ügyben azóta kiderült, hogy Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője egy 2020 októberében született döntés-előkészítő tanulmány elkészítése után tárgyalt a Városháza eladásáról. A múlt pénteken nyilvánosságra került hangfelvétel szerint egy 2021 májusában történt beszélgetésen az is elhangzott, hogy a politikai döntéshozók rábólintottak a Városháza eladására.

Azt akarom csak mutatni, amit a Gyula mondott, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele, és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter, és most 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat, plusz áfa, és nem tudom, 250 ezer a mélyparkoló négyzetmétere, mert nem itt tart még a kérdés. Ez a kérdés. Lehet-e más helyen a Városháza, és lehet-e új épületben a Városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet. Ugye ez most a Váci utca túloldala a Szervita térre, ez most tök mindegy. Ez így nézne ki körülbelül. Tehát van egy régi Városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet. És akkor ez a döntés született