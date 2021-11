Gattyán György: Elegem van abból, ami most Magyarországon zajlik

Magyarország egyik leggazdagabb emberének elege lett abból, ami a magyar közéletben zajlik, akárcsak a két politikai tömb állandó sárdobálásából. Egyelőre több száz millió forinttal, egy általa alapított mozgalommal és saját szilárd hitével száll be a változásba, amelyhez a kulcsot a digitalizációban látja.

Gattyán György nagyvállalkozó, Magyarország egyik leggazdagabb embere volt a Friderikusz Podcast 31. adásának vendége. A közel másfél órás beszélgetés teljes, vágatlan verziója csütörtök késő este került fel a YouTube-ra.

Az interjú már napokkal korábban, annak előzetese alapján nagy port kavart, mert – ahogy kedden megírta az Index – Gattyán György ambiciózus kijelentéseket tett azzal kapcsolatban, hogy beszáll a hazai politikai életbe, sőt A legnagyobb vállalkozás fantázianévre hallgató, napokban indított mozgalma elképzelhető, hogy párttá alakulna, és meg is méretteti magát a 2022-es országgyűlési választásokon.

Erotikától a parlamentig

A teljes videót végignézve most kiderült, hogy a Docler Holdingot alapító milliárdos, aki nemrég lett ismét büszke édesapa és töltötte be az 51-et elmondása alapján korából is fakad, hogy az utóbbi időben egyre jobban izgatják a hazai közélet eseményei.

Ahogy Gattyán Györgynek az is egyre inkább dilemmája, hogy mivel tudna hozzájárulni a magyarsághoz.

A legvagyonosabb magyarok egyike azért tartja elkeserítőnek a kialakult magyar politikai helyzetet, amelybe ideje beavatkozni, mert jelenleg két nagy tömb létezik, amelyik egymást kölcsönösen besározza, és abban érdekelt, hogyan lehetne a magyarságot minél jobban megosztani.

Éppen ezért bejelentkezett arra a szerepre, amelyik árokásás helyett sokkal inkább hidakat építene, hogy a magyarok ne legyenek olyan kényszerhelyzetben, amelyik arról szól, hogy Gattyán szerint élhető alternatíva híján választhatják az egyik vagy a másik múltat.

A legnagyobb vállalkozás néven az üzletember nem véletlenül indított a közelmúltban mozgalmat, amely már napok óta látható a nyilvánosságban.

Találjuk ki a digitális Magyarországot!

A LiveJasmin webkamerás oldal tulajdonosa arról is beszélt a műsorban Friderikusz Sándornak, hogy mozgalma Magyarország digitalizációjának fejlesztését tűzte zászlajára, mert meggyőződése, hogy le vagyunk maradva e téren, miközben ebben rejlik egy ország versenyképessége.

Gattyán György többek között az alábbi témákat érintette a műsorban a digitalizációt illetően:

Az általuk elvégzett, valamint megrendelt közvélemény-kutatások szerint a magyarok több mint fele elégedetlen azzal, ahogy a hazai állami szolgáltatások digitalizációja zajlik.

Igenis digitalizálni kell Magyarországot.

Ő személy szerint sziklaszilárdan hisz a digitalizációban.

A digitalizáció korunk gőzgépe vagy dízelmotorja.

Digitalizáció általi rendszerváltásra lesz szüksége Magyarországnak.

A digitalizáció lehet a kulcsa az ország felemelkedésének.

A digitalizáció eszköz lehet a változásra.

Digitalizáció, Világ, Stádium

Bár a szupergazdag vállalkozót a műsorvezető kitartóan faggatta, Gattyán György egyelőre viszonylag kevés konkrétumot árult el terveivel, illetve saját politikai szerepvállalásával kapcsolatban. Ami azonban konkrétumként kiderült, hogy a Docler-tulajdonos keresi a társakat.

A bizonyos Gattyán-féle mozgalom jelenleg állást kínál 106 képviselőnek az ország 106 választókörzetében.

„Most az a terv, hogy felépítek egy kampányt, és majd kiderül, hogyan reagál rá a társadalom” – fogalmazott Gattyán György az interjúban, és hozzátette: nem gondolja, hogy ő egy második Széchenyi lenne, ám szívesen odaáll a mögé, aki ma változtatni szeretne Magyarországon.

Szerinte jelenleg Magyarországon ötmillió ember érzi úgy, hogy senki sem képviseli a politikában, ezért ő szívesen elvállalja ezt a feladatot.

Gattyán beszélt a pénzről is, egyelőre több száz millió forintot fektetett az általa kezdeményezett politikai mozgalmi projektbe. Akik jelentkeznek nála képviselői szerepre, rendes fizetést fognak tőle kapni, hogy szerte az országban kutatómunkát végezzenek.

Gattyán továbbá elmondta, ha szükséges, mozgalma párttá szerveződik, ami nagyrészt attól függ, hogyan tudnak majd kommunikálni az aktuális hatalmi elittel. Hozzátette, aki ismeri a múltját, tudhatja, hogy egész biztosan nincs jó viszonyban a regnáló kormánnyal.

A magyarok viszont meglátása és felméréseik szerint is azt szeretnék, hogy ne a két nagy politikai tömb közül kelljen választani. „Még van rá pár hónapunk, hogy mozgalomból párttá szerveződjünk. Papírforma szerint akár nyerni is lehet” – idézzük szó szerint Gattyán szavait.

Elegem van abból, ami most Magyarországon zajlik, és van bennem egy mély düh ezzel kapcsolatban.

Az üzletember arról is beszélt, hogy vannak tanácsadói, szakemberek, ez egy tízfős csapat. Elmondása szerint a mozgalom egy jó fél évet, háromnegyed évet biztos, hogy a digitalizációs politizálós témával fog foglalkozni.

„Nem a választásokra gyúrok, hanem arra, hogy valamilyen változást el kell indítani, és lehet, hogy a választásokig sikerül, lehet, hogy utána” – jelentette ki a műsor egy pontján.

Gattyán György politikusként szeretné üzleti sikereit visszaforgatni a magyarság felé. A teljes, nézhető rádióműsort itt tudja megtekinteni, illetve meghallgatni:

