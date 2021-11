Sopronban már havasak az utcák

Ahogy azt reggel beharangoztuk, megérkezett a havazás a nyugati határ térségébe. Már a Kendig-csúcson, az Alpokalján és az Őrségben is havazásba váltott az eső, de egyelőre még csak Sopron környékén és a Kőszegi-hegységben marad meg a hó.





Itt akár a 10 centimétert is meghaladhatja a várható mennyiség, de a Bakonyban is kialakulhat 5 centiméternél vastagabb friss hóréteg. A délutáni és esti órákban már a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység magasabb csúcsain is lehet havazásra számítani.





Ugyankkor a lehulló hó a sík vidékeken (200–250 méter alatt) várhatóan el fog olvadni, tehát annak, aki szánkózásra vagy hóemberépítésre vágyik, kicsit magasabbra kell mennie.

A havazás előtt a reggeli ónos eső mindent jégbe borított, csodálatos jégvilágot hagyva maga mögött. A hőmérséklet továbbra is alacsony, –2 fok körüli, így a hó a fagyott jégre esik rá, emiatt nagyon óvatosnak kell lenni a közlekedésben.

(via Időkép)