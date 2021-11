Bár nem kötelező, minden parlamenti képviselő beoltatta magát

A parlamenti képviselők annak ellenére is mind beoltatták magukat, hogy azt egyelőre nem tették kötelezővé számukra – írja a Telex. A lap a parlamenti frakcióknál érdeklődött az átoltottságra vonatkozóan.

DK

A Demokratikus Koalíció kilencfős frakciójából mindenki megkapta az első két oltást, hatan már a harmadikat is felvették.

Párbeszéd

A Párbeszéd parlamenti frakciójának minden tagja megkapta a két oltást.

MSZP

Az MSZP frakciójának minden tagja megkapta a Covid elleni oltást. A 15 politikus többsége a harmadik, emlékeztető oltást is felvette.

LMP

Az LMP-frakció minden tagja be van oltva, hárman a harmadikon is túl vannak.

Dúró Dóra is védett

A Mi Hazánk mindkét országgyűlési képviselője, Dúró Dóra és Apáti István is be van oltva.

A Fidesznél és a KDNP-nél szintén mindenki be van oltva, és sokan már a harmadik oltást is felvették – erről a 24.hu-t tájékoztatták korábban. Cikkükből kiderült, hogy a független képviselők is mind felvették az oltást, a Jobbik ugyanakkor azt írta nekik, hogy „az adatigénylés olyan adatkörbe tartozik, amely nem adható közre, tekintettel az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR rendelkezéseire és arra, hogy az egészségi állapotra vonatkozó információ különleges adat”. Ettől függetlenül a közszereplők az oltás tényét nyilvánosságra hozhatják, Jakab Péter frakcióvezető már a harmadik oltást is megkapta.

Mint arról az Index is beszámolt, Bencsik János független országgyűlési képviselő korábban javaslatot tett arra, hogy az országgyűlési képviselők számára is legyen kötelező az oltás.

Ha egy bolti eladó, buszvezető vagy pedagógus számára kötelezővé lehet tenni az oltást, akkor legyen a képviselők számára is az

– fogalmazott Bencsik.

(via Telex)

(Borítókép: Szigetváry Zsolt / MTI)