Parlamenti javaslat készült a képviselők kötelező oltásáról

Ha egy bolti eladó, buszvezető vagy pedagógus számára kötelezővé lehet tenni az oltást, akkor legyen a képviselők számára is az – fogalmazott Bencsik János független országgyűlési képviselő egy hétfői Facebook-bejegyzésben.

A Polgári Választ alapító politikus arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy felvette a harmadik vakcinát, továbbá határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben, amely minden képviselő számára kötelezővé tenné legalább az első két oltás beadatását.

Tudom, hogy képviselőtársaim az elmúlt tíz hónapban túlnyomórészt már felvették a vakcinát. Most azonban itt az ideje, hogy egy jogi aktussal jelképesen is közösséget vállaljunk azokkal a honfitársainkkal, akik a járvány elleni küzdelem során felelősen jártak el, és bátorítsuk a kételkedőket

– közölte Bencsik János.

A hétfőn benyújtott határozati javaslatában az áll, hogy az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik abban az esetben, ha 2021. december 31. napjáig nem veszi fel – az egydózisú oltóanyag esetén – a SARS–CoV–2 koronavírus elleni védőoltást, illetve – kétdózisú oltóanyag esetén – a védőoltás első dózisát.

Indoklásában emlékeztetett rá, hogy október végén a Magyar Közlönyben megjelent két kormányrendelet, amelyek alapján 2021. november 1-jétől a munkáltatók kötelezővé tehetik a munkavállalók számára a koronavírus elleni védőoltás felvételét, egyes állami foglalkoztatóknál pedig mindenkire nézve kötelező lesz az oltás.

Hozzátette: az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, Such György 2021. november 10-én kiküldött hírlevelében foglaltak szerint kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás beadása az Országgyűlésben. A levél szerint 2021. december 31-ig minden országgyűlési alkalmazottnak kötelező legalább valamelyik vakcina első dózisával beoltatnia magát, az erről szóló igazolást pedig be is kell mutatni. Ha pedig valaki mégsem oltatja be magát, akkor 2022. január 1-től fizetés nélküli szabadságra küldik őket, ez alatt a teljes körű egészségügyi ellátásra sem lesznek jogosultak a munkavállalók, és ezt távmunkával sem válthatják ki, a helyzet egészen az oltás felvételéig marad így.

Az országgyűlési képviselők számára nem rendeltek el, és a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem is rendelhettek el kötelező oltást. Bencsik János azonban indokoltnak tartja olyan jogi szabályozás kialakítását, amely az országgyűlési képviselők számára is kötelezővé teszi az oltás felvételét.

A megfelelő szabályozás megalkotása a példamutatás és a társadalmi méltányosság miatt is indokolt. Fontos, hogy az országgyűlési képviselők jelképesen is közösséget vállaljanak azokkal, akik felelősen jártak el, és bátorítást nyújtsanak a kételkedőknek. Társadalmilag pedig úgy méltányos, hogy ha egy bolti eladó, pedagógus, vagy buszvezető számára kötelezővé tehető a vakcina felvétele, akkor e tekintetben ne képezzenek kivételt a törvényhozás tagjai sem

– olvasható Bencsik János független országgyűlési képviselő indoklásában.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a napokban interjút adott az osztrák Kuriernak, és elmondta: a parlamenti képviselőknek azért nem tették kötelezővé az oltást, mert erről nem dönthetnek alkotmányos okokból kifolyólag. A miniszter ugyanakkor megjegyezte, a Fidesz-frakcióban mindenkitől azt várják, hogy oltassa be magát.

(Borítókép: Bődey János / Index)