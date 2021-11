Vannak, akik azt sem tudják, hogy állatkínzást követnek el

Korábbi cikkünkben Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az Agrárminisztériumon keresztül válaszolva kérdésünkre kiemelt néhány pontot a csomagból:

A magyar politikában az a szokatlan helyzet állt elő, hogy az ellenzék – bár jónéhány módosítójavaslatot benyújtottak – támogatja a kormánypárti kezdeményezést.

Tornóczky Anita, az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnöke az Index kérdésére úgy fogalmazott, pártállástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy szükség van a változtatásokra, de itt nem lehet megállni, további lépéseket kell tenni, amelyeknek egy része már kidolgozás alatt van.

Az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnöke szerint a szaporításnál és az állatviadaloknál lehet leginkább visszatartó ereje a szigorításnak, de

Schneider Kinga, a Noé Állatotthon munkatársa ezek mellett kiemelte, hogy a mérgezés régóta probléma a természetkárosítással és az állatkínzással összefügésben is, a javaslatcsomag kitér erre, valamint erősebben szankcionálja a visszaesőket, ami szintén előrelépés. A hiányos területek közül az eljárásgyakorlatra hívta fel a figyelmünket:

Az eljárásrend és az eljárásgyakorlat mindenképpen hiányzik, ahogy a gyepmesteri rendszer megreformálása is, az utóbbiról szóló javaslat már a döntéshozás kapujában lehet. Millió olyan pontja van az állatvédelemnek, amivel még lehet foglalkozni, de az is óriási előrelépés, ami most megtörténik.