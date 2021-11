Egyik pillanatról a másikra változtattak a magyar járványadatok közlésén

A koronavírus-járvány negyedik hulláma továbbra is tombol Magyarországon, amit jól jelez, hogy a hét végi összesített adatok alapján 27 830 új fertőzöttet regisztráltak, valamint 460-an meghaltak. Emellett a kórházban ápoltak száma is jelentősen nőtt, mert amíg a hivatalos adatok szerint péntek reggel 6913-en voltak kórházban, addig hétfő reggelre már 7438-an. Ezért is furcsa, hogy a kormányzati tájékoztató portál szerint ennek ellenére jelentősen, nagyjából húsz százalékkal csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma, péntek reggel ugyanis 695-en voltak lélegeztetőgépen, hétfő reggel pedig már csak 538-an.

Vagyis: a kórházban ápolt betegek száma három nap alatt 525-tel nőtt, míg a lélegeztetőgépen lévők száma 157-tel csökkent.

Csakhogy a kép csalóka, ez ugyanis nem azt jelenti, hogy ennyien jobb állapotba kerültek volna, és már nincs szükségük a lélegeztetőgépre, hanem az Országos Kórházi Főigazgatóság módosította csupán a járványadatok közlését.

A Koronavírus Sajtóközpont szerint az Operatív Törzs a kórházakat az eddigieknél is egységesebb, részletesebb adatszolgáltatásra kérte. A kórházak eddig az invazívan – súlyos légzési nehézség esetén, intubációval végzett tartós gépi lélegeztetés intenzív terápiával – és a nem invazívan – csak a beteg arcára erősített maszkon keresztül – lélegeztetett betegekről is közölt adatokat. A jövőben viszont csak az invazív lélegeztetéssel kezelt betegekről kell külön adatokat szolgáltatni, vagyis a maszkkal lélegeztetett emberek száma nem lesz benne a statisztikában.

