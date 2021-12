Megújulnak a BKK jegykiadó automatái, de kevesebb lesz belőlük

Megújulnak a BKK jegy- és bérletkiadó automatái Budapesten, ugyanakkor a számukat csökkenti a közlekedési vállalat – jelentette be Walter Katalin, a cég vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján.

„A jegy- és bérletértékesítés a BKK egyik alapfeladata, a társaság bevételeinek 60 százaléka ebből származik” – mondta Walter Katalin.

Az automaták biztonságos üzemeltetésének fenntartása kulcskérdés, ezért a mai napon meg is kötötték a közbeszerzés nyertes pályázójával, a Senso Média Zrt.-vel az üzemeltetési szerződést. December 22-étől már ők végzik ezt a feladatot.

A jelenlegi automatahálózatot a T-Systemmel megújítják, mivel a Scheidt & Bachmann rendszerén alapuló működés támogatását a német cég május óta már nem biztosítja. A T-System fejlesztése lehetővé teszi az e-számla bevezetését, a díjtermékek elérésének gyorsítását, és a hibajavítás is könnyebb lesz a jövőben. A hálózatot 4G-re állítják át, és egyre több készpénzmentes géppel találkozhatnak majd az utasok.

Egy automatára vetített havi üzemeltetési költség az új szerződésnek köszönhetően 30 ezer forinttal csökken.

A 372-ből jelenleg is üzemelő 364 BKK jegy- és bérletkiadó automata számát a következő hetekben 318-ra csökkentik. Elsősorban az egyedül álló gépeket tartják meg.

A leszerelések összesen 17 kerületet érintenek. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület vezetője arra emlékeztetett, hogy az Örs vezért téri, illetve egy XVII. kerületi BKK-ügyfélközpont bezárásával egyértelműen szűkültek a környéken élő utasok hozzáférési lehetőségei, miközben jelentősebb kiadáscsökkenés nem volt várható e lépéstől. Ezt Dorner Lajos egyértelműen politikai döntésnek tartja.

A BKK most azt hangsúlyozta, hogy azokból a díjtermékekből, amelyeket más beszerzési csatornákon is meg lehet vásárolni, már több mint 12 százalékot mobiljegyen keresztül értékesítenek. A közeljövőben teljesen megújul a Futár mobilapp, ennek keretében pedig a mobiljegy-applikációt is képes lesz kezelni a BKK saját fejlesztésű szoftvere.

A leszerelésre ítélt automatákon információs táblát helyeznek el, a már leszereltek helyén pedig egy szürke zsámolyon lesz olvasható tájékoztatás arról, hogy hol lehet legközelebb jegyet venni. Emellett egy QR-kódot is elhelyeznek, amelynek beolvasásával a BKK Futár applikáción keresztül mobiljegyet vehetnek az utasok.

(Borítókép: Egy utas vásárol a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatájánál, a 4-es metró Kelenföldi vasútállomás megállójában 2014. május 8-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)