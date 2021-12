Valószínűleg még évekig szenvedni fogunk az átmenő forgalom következményeitől – kommentálta Tihany polgármestere a település közlekedése szempontjából kedvezőtlen bírósági döntést.

Mint ismeretes, a Veszprém Megyei Bíróság új eljárásra kötelezte a Veszprém Megyei Kormányhivatalt. Ez azt jelenti, hogy a „Balatoni Kapu” nevű fejlesztési projekt megvalósítása nem kezdődhet el 2022-ben

– írja Tósoki Imre polgármester közleményében. A város önkormányzata még 2020-ban pályázott a Magyar Turisztikai Ügynökséghez (MTÜ) és nyert el 1,1 milliárdos támogatását.

A pert kezdeményező Magyar Természetvédők Szövetsége (akiket az ELMA Egyesület képviselt) azért támadta meg a projekt engedélyét, mert álláspontjuk szerint a tihanyi rév közelébe tervezett látogatóközpont hátrányosan érintené a környezet és természet állapotát.

A bíróság a kormányhivatal határozatát megsemmisítve arra kötelezte a hatóságot, hogy új eljárásban vizsgálja meg a fejlesztés környezeti hatásait. Az ELMA közlése szerint a benyújtott szakmai anyag legkidolgozatlanabb része a klímavédelmi fejezet volt, ennek teljes újravizsgálatára kötelezte a bíróság a beruházót.

Tihany polgármestere viszont úgy látja, a bírósági döntés miatt a tihanyi rév környékének több évtizede várt és szükséges rendezése bizonytalan ideig nem kezdődhet meg, és még a MTÜ milliárdos támogatását is vissza kell fizetniük.

A környezetvédők által kifogásolt révi parkoló megépítése miatt csak az invazív zöld juharfákat vágták volna ki, (az értékesebb növényállományt nem) ezeket őshonos fajtákkal pótolták volna.

A révnél tervezett parkolóval korlátozni tudnánk a településre belépő autóforgalmat, így megszűnhetne a kaotikus állapot a település belterületein.

– jelezte a város vezetője, hozzátéve, hogy a döntés miatt továbbra is a település belső részeibe kell beengedniük a gépjárműforgalmat, ami egyszerre jelent egészségügyi és közlekedési problémát. A tervezett turisztikai információs központ az évi egymilliós áthaladó; illetve ide érkező vendég igényeit elégíthette volna ki vendéglátási funkcióival, ám most ez is kútba esett.

