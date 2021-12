Jön-e szigorítás? Érkeznek a kormány bejelentései

A legnagyobb valószínűséggel a csütörtök délben kezdődő Kormányinfó is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkről, intézkedésekről szól majd. A napi Covid-fertőzöttek száma az elmúlt egy hétben hat- és tizenkétezer között mozgott, míg a napi Covid-halálozás százötven és kétszáz fő között, illetve a mai adatok szerint a napi áldozatok száma a kétszázat is meghaladta.

A kormányzat legutóbb november 20-án jelentett be korlátozó intézkedéseket: kötelező maszkviseletet rendelt el zárt térben, előírta a védettségi igazolvány meglétét az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeken, és kötelezővé tette a harmadik oltást az egészségügyi dolgozók számára.

Most a hivatalos nemzeti adatokat gyűjtő Ourworldindata statisztikai oldal kimutatása alapján az látszik, hogy november 26-ig folyamatosan, lépcsőzetesen emelkedett a napi fertőzések száma, az elmúlt egy hétben azonban egy platót figyelhetünk meg. A valószerűbb képet mutató, hétnapos mozgóátlagon nézve 9900 és 10 100 között volt a napi fertőzésszám, ilyen periódusban mért kiegyensúlyozottságra szeptember óta nem volt példa.

Több szakember december elejére várta a negyedik vírushullám tetőzését, a következő napok eldönthetik, igazuk volt-e.

Müller Cecília országos tiszti főorvos múlt hét szerdán arról beszélt, hogy egy-két héten belül tetőzhet a negyedik hullám, azonban a népegészségügyi központ kedden azt közölte, a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja továbbra is az emelkedő kategóriába esik.

A régióban Ausztria szerdán szigorításokat jelentett be, és meghosszabbította a kijárási tilalmat, de a csehek és a szlovákok is szigorítottak a héten.

Akármit is jelent be csütörtökön a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, szélesebb körben szinte kizárt, hogy bevezeti a kormány a kötelező oltást. Orbán Viktor erről korábban úgy fogalmazott, a magyarok gyomra ezt nem veszi be. A kormány ehelyett továbbra is az Oltás mindenekelőtt szlogent hangoztatja, ennek volt a része az oltási akcióhét, amelynek során a közigazgatásért felelős államtitkár, György István közlése szerint 724 ezren vették fel a harmadik, 109 ezren az első, 52 ezren pedig a második oltást.

Az akcióhét sikere folytatásra sarkallhatja a kormányt, Rogán Antal hétfőn arról beszélt a Gazdasági bizottság ülésén a parlamentben, hogy a kormány várhatóan már decemberben új oltási akcióhetet szervez, januárban pedig ugyanerre készül.

A politikus szót ejtett arról, hogy ki kell majd bővíteni A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYOK HASZNÁLATI KÖRÉT, több helyen kérhetik a dokumentumot.

A védettségi igazolványok lejárati ideje jelenlegi hat-hét hónap, a kabinet vizsgálja, hogy szükséges-e a hosszabbítás, a Kormányinfón erről is várható információ.

Gulyás Gergely várhatóan beszélni fog arról, hogy a magas fertőzési adatok és a telítődő kórházi ágyak tükrében milyen ellátásokat halasztanak el, illetve arról is, felfedezték-e már az új Covid-variánst, az omikront az országban.

Szintén szóba kerülhet a Pfizer-vakcinák szállítása: az 5–11 éves gyermekek oltását múlt héten engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség, Orbán Viktor múlt pénteken arról beszélt, hogy az első adag Pfizer-szállítmány, 130 ezer adag december 20-án érkezhet, ezt azonban előrehozták egy héttel.

A Kormányinfón minden bizonnyal a kisvállalkozásoknak ígért rezsikedvezményről is szó lesz.

