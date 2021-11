A kormány vizsgálja, hogy a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltást követő hat–hét hónappal, de döntés egyelőre nem született erről – mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt. A kabinetfőnök bejelentette azt is, hogy több oltási akcióhetet is szerveznek a közeljövőben.

Magyarország elsőként tudott újraindulni az oltásoknak köszönhetően, most az a legfontosabb, hogy minél többen felvegyék a harmadik oltást, a koronavírus-járvány ötödik hullámát ugyanis csak akkor lehet megelőzni vagy ellaposítani

– mondta Rogán Antal. Hozzátette, hogy ennek érdekében a kormány decemberben és várhatóan januárban is újabb oltási akcióheteket, illetve „névre szóló” kampányokat szervez az egészségügyi hatóságokkal együttműködve, ahogy eddig is tette.

A megerősítő oltás beadása azért is nagyon fontos, mert Magyarországon az oltások többségét június végéig adták be, a vakcina védő ereje pedig 4–6 hónap után jelentősen csökken

– idézte a miniszterelnök kabinetfőnökét az MTI.

A jelenlegi szabályozás szerint a védettségi igazolványra az jogosult, aki

megkapta az oltás első adagját, az ő esetükben az oltás időpontja kerül fel az igazolványra,

aki átesett a fertőzésen,

akik tünet nélkül estek át a betegségen, és vérvizsgálat mutatta ki az antitesteket.

Ez alapján kétféle igazolványt lehet kapni: aki igazoltan átesett a fertőzésen, annak fél évig érvényes, aki utólag igazolja ezt ellenanyag-vizsgálattal, annak csupán négy hónapig. Akiket beoltottak, azok részére lejárati határidő nélküli kártyát postáznak a védőoltás beadását követő nyolc napon belül. Rogán Antal bejelentése szerint ez utóbbi változhat majd, így azon is feltüntethetnek egy lejárati dátumot.

