Jakab Ferenc: Aggodalomra ad okot az omikron-variáns, de pánikra nem

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggodalomra okot adó variánsnak nevezte a koronavírusnak az omikronra elkeresztelt verzióját. A kérdésre, hogy mi az aggasztó benne, Jakab Ferenc úgy fogalmazott: „Aggodalomra okot adó, félelemre és pánikra azonban nem.”

– fejtette ki a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője az InfoRádió műsorában.

Arról is beszélt, időre van még szükség, ahhoz, hogy meg lehessen mondani, mekkora gondot okoz az omikron-variáns.

– tette hozzá.

Jakab Ferenc szerint a másik fontos kérdés, hogy a jelenleg alkalmazott oltóanyagok generálta immunválaszt ki tudja-e a vírus kerülni, ezt jelen pillanatban számos laboratórium vizsgálja, legalább két-három hetes folyamat. „Nagyon nagy sok a nyitott kérdés” – mutatott rá.

Azt már tudni lehet, hogy az omikron-variáns terjedési sebessége még a deltáénál is egy kicsivel nagyobb. A legújabb variáns létrejöttéről azonban még csak feltételezések vannak.

– fogalmazott Jakab Ferenc.

Azt is elmondta, hogy százszázalékos oltóanyag nincs, nem volt és soha nem is lesz.

El lehet kapni a betegséget, csak nem mindegy, hogy oltottként otthon egy hét alatt enyhe lázzal, két köhintéssel, egy kis rosszulléttel átvészelem, vagy intenzív osztályon, ne adj isten, lélegeztetőgépen vagyok, és esetleg bele is halok a fertőzésbe. Ez nagyon nagy különbség. És az is nagy különbség, hogy oltottként tovább tudom-e adni és mennyit tudok továbbadni ebből a vírusból. Az is látszik, hogy az oltottak is tovább tudják adni, csak biztos, hogy nem olyan mennyiségben tudnak vírust üríteni a környezetükben, mint az oltatlanok