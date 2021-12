Narancssárga kupakos Pfizert kapnak a gyerekek

Első körben 68 ezer dózis speciális Pfizer-oltóanyaggal várják az 5–11 év közötti gyermekeket, akiknek december 15-én kezdődik az oltása. A gyermekek oltásról a főbb tudnivalókat ebben a cikkünkben foglaltuk össze. Azóta már meg is kezdődött az oltásra való regisztráció.

A 12 évnél fiatalabb gyermekeket a szokásosnál kisebb adaggal fogják beoltani: ők csak 10 mikrogramot kapnak majd a vakcinából, ami harmada a 12 évnél idősebbeknél használt 30 mikrogramos dózisnak. A 10 mikrogramos kiszerelésekből Jövő héten érkezik egy 136 ezres szállítmány, ennek a felét felhasználják az első oltásra, a másik felét pedig félreteszik a következőre. Azért, hogy ne keverjék össze a normális adaggal, ezeket narancssárga kupakkal különböztette meg a gyártó.

Mészner Zsófia infektológus elmondta: a gyerekek általában jól viselik az oltásokat, így a Pfizer-vakcina esetén sem kell komoly mellékhatásoktól tartani. Ha viszont nem oltatják be magukat, akkor a fertőzés súlyos következményeket – sokszervi gyulladást, poszt-covidos tünetek – okozhat.

A szakember azt is elmondta, hogy érdekes eset áll elő akkor, ha a két oltás között tölti be a 12 évet a gyermek. Ebben az esetben ugyanis az első alkalommal a 10 mikrogramos dózist kapja, a második esetben viszont már a 30 mikrogramosat is megkaphatja – írja a Népszava.

(Borítókép: A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal a Comirnaty-vakcinával töltött fecskendők a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 2021. december 7-én. Fotó: Varga György / MTI)