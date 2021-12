Itt a vége, betiltják a dohányzást Új-Zélandon

Új-Zélandon a következő nemzedék és az azt követők törvényesen már soha életükben nem vásárolhatnak dohányterméket – jelentette be a wellingtoni kormány. Ayesha Verall, az egészségügyi miniszter helyettese közölte: jövő év végéig elfogadják az erről szóló törvényt, amelynek 2027-es hatályba lépésekor a 14 évesek vagy a fiatalabbak már soha életükben nem vehetnek dohányterméket az országban.

Biztosak akarunk lenni abban, hogy a fiatalok soha nem szoknak rá a dohányzásra, ezért bűncselekmény lesz nekik dohányterméket eladni vagy hozzáférhetővé tenni

– közölte Verall. Az új törvény értelmében csak rendkívül alacsony nikotintartalmú termékek kerülhetnek majd forgalomba, és a dohánytermékeket árusító üzletek számát is csökkentik.

A miniszterhelyettes történelmi napnak nevezte mindezt az ország egészségügye szempontjából, felidézve, hogy a dohányzás okozza a legtöbb, egyébként megelőzhető halálesetet az országban, és minden negyedik rákos megbetegedés is erre vezethető vissza. Új-Zéland kormánya azt tűzte ki célul, hogy 2025-re senki se dohányozzon az országban, ezért leszokást segítő intézkedéseket is terveznek – számolt be az MTI.