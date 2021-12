MOK: töröljék el az oltási regisztrációt

A 444 birtokába került a levél, amelyet csütörtökön küldött a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöksége az operatív törzsnek, benne több javaslattal, hogy szerintük mi tenné hatékonyabbá, egyben gördülékenyebbé az oltás felvételét.

A MOK vezetése mindenekelőtt megjegyzi, örülnek, hogy itthon is lehetőség nyílt az 5–11 éves korosztály oltására. Ugyanakkor a szervezésben és a lebonyolításban már látnak némi kivetnivalót. Többek között azt, hogy az oltási regisztrációt nehézkesnek tartják, miután a szülőnek, amikor a gyermekének foglal oltási időpontot, új e-mail-címet kell megadnia ahhoz képest, amivel a saját, koronavírus elleni oltását regisztrálta.

Többgyermekes, informatikában járatlan családok esetén ez akár többórás folyamat is lehet új e-mail-címek regisztrálásával és adminisztrációval

– kifogásolja a MOK.

Éppen ezért azt is ajánlja a szakmai szervezet, hogy töröljék el az oltási regisztráció intézményét. A MOK egyik fő érve az oltási regisztráció eltörlése mellett, hogy már az oltási akcióhetek tapasztalatai is alátámasztották, hogy a regisztráció eltörlése rendkívül pozitív hatással van az oltási hajlandóságra. Miközben az oltás beadását a háziorvosok, valamint az oltópontok munkatársai amúgy is rögzítik az EESZT-ben, és a kormány szerint elegendő mennyiségű Magyarországon most és a jövőben is az oltóanyag, innentől a regisztrációnak nincs semmiféle hozzáadott értéke.

Az értesítési telefonszám vagy e-mail-cím megadása az oltási időpontkérő oldalon is megvalósulhat. Az önkéntes regisztráció fenntartása kizárólag a beteg kényelmi szempontját (időpontfoglalás) kell hogy szolgálja, de nem lehet előfeltétele az oltás felvételének

– folytatja érvelését a MOK.

Továbbá megoldási javaslatként a szakmai szervezet azt is felvetette az operatív törzsnek, hogy a tajszámot kérjék be e-mail-cím helyett, hiszen épp elég egyedi azonosító önmagában a tajszám is.

Használatával garantáltan nem merül fel a korábban megadott adatokkal való egyezés, valamint pontosabban összeköthetőek az adatok az időpontfoglalás vagy a háziorvosoknak átadott oltási listák elkészítése során

– indokolja kérését a MOK elnöksége.

