Publicus: a megkérdezettek 22 százaléka szerint Gattyán György a Fidesz embere

Továbbra is jó kérdés, hogy Gattyán Györgynek tulajdonképpen mi is a célja a politikai színrelépéssel, olyannyira, hogy a Publicus Intézetnek a Népszava kérésére készített reprezentatív felmérése igencsak megosztó eredményeket hozott. Az azonban kiderült, a megkérdezettek 22 százaléka szerint a digitalizációval kampányoló „pornómilliárdos” akciója mögött a Fidesz áll.

Gattyán György médiakampánya mindenesetre meghozta az eredményt, a megkérdezettek 59 százaléka már hallott arról, hogy az üzletember bejelentkezett a politikába, s fontolgatja az indulást a választásokon. Szándékát azonban csak az emberek 9 százaléka veszi komolyan a jelek szerint, 45 százalék pedig csupán „egy gazdag ember hóbortjának” tekinti a lépést. Figyelemre méltó, hogy a kérdésre 46 százalék nem tudott, vagy nem akart válaszolni.

Az is beszédes, hogy a felmérés résztvevőinek mindössze 5 százaléka gondolta úgy, hogy a politikai színrelépés Gattyán György saját ötlete volt, s hogy szándékai őszinték. Ellenben a megkérdezettek több mint ötöde (22 százaléka) úgy véli, hogy „ilyen vagy olyan módon, de a Fidesz van mögötte, és zavarkeltés a célja”.

Ez az arány az ellenzéki szimpatizánsok között természetesen jóval magasabb, nekik 57 százalékuk így vélekedik, míg a kormánypárti szimpatizánsoknál ugyanez a számarány csak 7 százalék. A megkérdezettek negyede (25 százalék) valamilyen más, meg nem nevezett okot sejt a háttérben, mintegy 48 százalék pedig nem tudott, ill. nem akart válaszolni a kérdésre.

A Publicus azt is megmérte, el tudják-e képzelni a választók, hogy Gattyán programjára szavazzanak jövő áprilisban, erre mindössze 1 százalék válaszolt igennel, 3 százalék pedig „inkább igennel”. 5 százalék „inkább nemmel” válaszolt, 56 százalék pedig nem tud elképzelni ilyesmit.

Gattyán György egyébként ennél jóval magabiztosabb, nemrég arról beszélt, hogy szerinte neki nagyobb az esélye, hogy kétharmadot szedjen össze, mint az ellenzéki összefogásnak. Azt is állította, hogy pártját már be is jegyezték.

Az Index interjút készített a milliárdossal, ahol egyebek között arról is beszélt, miért éppen mostanra időzítette politikai színrelépését, együtt tudna-e működni a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogással, zsarolja-e valamivel a Fidesz, és hogy mitől lenne jobb a digitalizációtól az átlag választópolgárok élete.

(via Népszava)