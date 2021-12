Gattyán György szerint meglesz neki a kétharmad

Nem telt el egy hónap azóta, hogy Gattyán György bejelentette, elindul a választáson. A milliárdos üzletember azóta már óriásplakáton is kampányol, vagyis látszik, komolyan veszi a politikát, holott most is tartja magát ahhoz, amit korábban mondott, hogy a politika színészi képességeket igényel, és aki belelát, inkább távol tartja magát tőle.

Az 51 éves férfi a Forbesnak adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy szeretné felkavarni az állóvizet, és a digitalizációval szeretne belépni a politikába. Szerinte a Fidesz a 4iG-vel és más informatikai cégekkel ezen dolgozik, ám a digitalizáció számukra arról szól, hogy az európai uniós és a hazai források elosztását hogyan lehet központosítani.

Nyilván jelenleg a Fidesznek kellene ezzel komolyan foglalkoznia, de mi elsősorban az ellenzéki összefogásra gondoltunk, mert ők nyitottabbnak tűntek. A Friderikusz-adás promója után viszont másnap belém állt úgy az ellenzék, hogy egy szót sem beszéltünk korábban

– mondja Gattyán György, hozzátéve, hogy a digitalizációs ügyre több száz milliót, nyárig akár egymilliárdot is költene, ám az ellenzék nemet mondott erre, miközben az „apróért lehajolnak”, vagyis mindenhova mennek pénzért. Egyébként Márki-Zay Péter és Orbán Viktor stábja sem kereste meg ezzel kapcsolatban.

Pártot viszont már alapított, igaz, egyelőre nem aktív, mert jelenleg nem a pártépítés az elsődleges cél.

Valaki azt mondta nekem, ha ma bárki jót akar tenni a magyarokkal, nem hiszik el. Én meg erre azt mondtam, hogy akkor kezdjünk ebbe bele. Nekem nincs hatalomkényszerem, nem kell azért politikusnak mennem, hogy támogatást nyerjek és pénzem legyen. Ami most van, azaz a jelenlegi kormányzás, az ügyek intézése, nem jó, nagyon nem

– kritizálja a kormányt Gattyán György, aki nemcsak Orbán Viktort, hanem Gyurcsány Ferencet és Márki-Zay Pétert is kritizálta, mondván, megvolt az idejük, hogy letegyenek valamit az asztalra.

Az üzletember hisz a demokráciában, de nem akart senki mögé sem beállni, ahogy az ellenzéki előválasztáson sem akart elindulni, mert szerinte ott a Demokratikus Koalíció a főnök. A nyolcszázezer embert – aki elment az előválasztás idején szavazni – nem tartja soknak, és alsó hangon kétmillió olyan ember van, akihez ő tartozik, mivel nem értenek egyet sem a Fidesszel, sem az összefogással. Orbán Viktort azonban nem elég szimplán legyőzni, kétharmadot kell ellene elérni.

Az összes többi ötlet olyan gondolat, amit remélem, maguk az ellenzéki politikusok sem hisznek el. Ötven százalékkal alkotmányt módosítunk? Mi lesz a kétharmados törvényekkel? Kétharmadot az ellenzéki összefogás véleményem szerint sosem szed össze. Nekem erre most nagyobb az esélyem

– szögezte le Gattyán György, hangsúlyozva, hogy áprilisban nem a győzelemre van esélye, hanem a kétharmad megszerzésére, sőt fideszes szavazók is üzentek már neki, hogy megkapja a voksukat, egyúttal miniszterelnökként az lenne az első intézkedése, hogy vezessék be Magyarországon is, hogy miniszterelnök valaki csak maximum két ciklusig lehet – Orbán Viktornak a mostani a negyedik –, ugyanígy miniszter is

Ugyanakkor nem akar politikusokkal dolgozni, képviselőket szeretne, akik ügyeket képviselnek, a helyi péket, a helyi autószerelőt, olyat, aki ismeri az embereket és a problémáikat.

Arra a kérdésre, hogy ki akar-e egyezni a hatalommal – elvégre sokan azt gondolják, hogy a politikai szerepvállalására csak azért került sor, hogy a választásokon Orbán Viktornak kedvezzen –, kérdéssel felelt.

De vajon honnan jön az az ötlet, hogy engem megvett vagy zsarol a Fidesz? Minden ember saját magából indul ki. Akinek ez az ellenzéki oldalon eszébe jut, ki tudja, vajon azt ki finanszírozza? Százmilliók valahonnan elmentek Facebook-kampányokra

– mondta Gattyán György, aki szerint a választás, hogy az emberek kire szavaznak, az utolsó három hétben dől el.

