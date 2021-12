Kijöttek az összesített adatok: több mint 450 halott, 16 ezer felett az új fertőzöttek száma

Az elmúlt három napot lefedő összesített adatok szerint 16 017 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon – míg egy héttel korábban 22 699 volt ez a szám.

A fertőzöttek száma ezzel 1 198 939 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban, míg az aktív betegek száma 170 416. Jelenleg 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 455 ember koronavírusban – az egy héttel ezelőtti adatok szerint 489-en vesztették életüket –, a járvány következtében elhunytak száma így 36 884 főre emelkedett.

Eddig 6 190 822 embert oltottak be, közülük 5 893 531-en már a második oltást is megkapták, míg 3 005 109 fő a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22-től oltási akcióhetet szerveztek, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak, és december 12-én, vasárnap zárult le.

Az adatok alapján az akció kezdete óta 1,436 millióan vettek fel oltást, közülük 1,171 millióan már a megerősítő harmadik oltást kapták meg, valamint 166 ezren az első adag vakcinát adatták be maguknak.

Az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása is hamarosan, december 15-én, szerdán elkezdődik Magyarországon, amire a szülők múlt hét óta regisztrálhatják a korosztályba tartozó gyereküket, hogy megkapják a koronavírus elleni vakcinát.

