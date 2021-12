Orbán Viktor bejelentette, hogy emelik a közmunkások bérét

Százezer forintra nő a közmunkások bére – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a minimálbér, bérminimum növekedésével párhuzamosan emelkedik a közmunkások bére is, ugyanakkor erről a rendelet még nem jelent meg a Magyar Közlönyben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter októberben tett ígéretet, hogy az elmúlt években eléggé elértéktelenedett közfoglalkoztatotti bér elérheti 2022-ben a minimálbér felét, vagyis a most bejelentett százezer forintot. Másfél hete viszont a Belügyminisztérium még csak annyit közölt, hogy az év végéig dönt a kormány a jövő évi közfoglalkoztatotti bérekről.

A közmunkások legutóbb 2021 februárjában kaptak emelést, miután 2017. január óta nem volt ebben változás. Az idei 4 százalékos emeléssel bruttó 3470 forinttal nőtt a képzetlen közmunkások bére. Ezt viszont gyakorlatilag érzékelhetetlenné tette az idei infláció, ami októberben 9 éves csúcsot döntött. Arról nem is beszélve, hogy önkormányzati számítások szerint az élelmiszerek ára csak az elmúlt hónapokban nagyjából 20 százalékkal emelkedett.

Mint arról beszámoltunk , szeptember közepén nagyobb egyetértéssel kezdődött meg a 2022-es minimálbér-emelésről szóló egyeztetés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői is egyetértettek abban, hogy legkésőbb november közepére, végére szeretnének megállapodásra jutni az emelések mértékéről és ütemezéséről, mivel a munkáltatóknak erre most érdemben fel kell készülniük. Október közepén úgy tűnt, nem közelednek az álláspontok, de a hónap végi egyeztetésen már közel volt a megállapodás, amely november harmadikán megszületett.

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a közfoglalkoztatottak száma, részben a versenypiaci bérek elszívó hatása folytán, részben mert a munkaerőhiány rábírta a cégeket is, hogy minél több képzetlen vagy a munkapiacon kevésbé versenyképes jelentkezőt is felvegyenek. Részben pedig azért, mert a kormány is elkezdte csökkenteni a finanszírozott közfoglalkoztatotti létszámot. 2019 januárjában még majdnem 120 ezren dolgoztak így, tavaly év elején 99 ezren, a kormány közfoglalkoztatási portálján néhány napja közzétett legutolsó – szeptemberi – adat szerint pedig már csak 86 300-an. A közmunkások 87,7 százaléka hátrányos helyzetű településen él, 61,7 százaléka legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 61,5 százaléka nő.

