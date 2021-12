Szentgyörgyvölgyi Péter úgy szaporítja a földjeit, hogy azt a pénztárcája szinte meg sem érzi

Több mint húsz hektárnyi bakonyi földhöz jutott hozzá Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi fideszes polgármester úgy, hogy azt alig érezte meg a pénztárcája – derül ki két, nemrég nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatból.

A polgármester földesúrrá válásának kalandos történetéről korábban az Index is több ízben beszámolt, és már ősszel sem volt egészen világos, hogy miből vette a bakonyi földeket, ráadásul Szentgyörgyvölgyi a jelek szerint olyan elfoglalt volt ebben az időszakban, hogy nem ért rá elmenni az illetékes vizsgálóbizottság ülésére. Az ügyben feljelentés is történt, amit a NAV sebtében el is utasított.

A főváros által most nyilvánosságra hozott, korábban nem ismert 2019. január végi és november eleji vagyonnyilatkozat megerősíti a korábban tapasztalt ellentmondásokat az ügyben. Ezek alapján alig 4 millió forint állt rendelkezésre Szentgyörgyvölgyi földvásárlásához. A jelzett tíz hónapban mindenesetre hat földdarabhoz, összesen 24,24 hektár földterülethez jutott a polgármester vagyonnyilatkozata szerint. Ezek a következők:

3,43 hektár erdő,

1,6 hektár legelő,

8,65 hektár legelő,

9,78 hektár legelő,

0,5 hektár rét

és 0,28 hektár vízmosás.

A 24.hu korábban kiszámolta, hogy ennyi területet minimum 23,3 millió forintért lehet vásárolni, de ennél lényegesen drágábban is cserélnek gazdát birtokok. Ehhez képest Szengyörgyvölgyi Péter vagyonnyilatkozatai értelmében körülbelül, 3,6 millió forintot, költségtérítését is beszámolva ötmillió forintot tudott költeni rá maximum, úgy, hogy még élnie is kellett valamiből, így arra a következtetésre jutottak, hogy közgazdasági lehetetlenség a művelet végrehajtása. Így aztán meg is keresték a polgármestert, de nem válaszolt a lap kérdéseire. Az V. kerületi önkormányzat mindössze annyit közölt, hogy a polgármester szabályosan töltötte ki a vagyonnyilatkozatait.

Az viszont kiderült, hogy a felsorolt hat tételből ötöt (a 0,28 hektáros vízmosás kivételével) Eppel Jánostól vásárolt, aki 2002 elejétől 2021 elejéig a Porsche Hungaria Kft. ügyvezetője volt, emellett kormányközeli üzletek sora is köthető hozzá. A lap Eppel Jánost is kereste, afelől érdeklődve, hogy mennyiért vette tőle a földeket Szentgyörgyvölgyi Péter, de választ egyelőre nem kaptak.

(via 24.hu)

(Borítókép: Szentgyörgyvölgyi Péter sajtótájékoztatón az V. kerületi Vadász utcában 2018. szeptember 17-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)