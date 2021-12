Budapesti top éttermek séfjei vendégelték meg a mentősöket

Egy finom étel a jól elvégzett munka közben mindig hálás dolog. Így gondolta ezt a St. Andrea Restaurant és a Terra Restaurant csapata is, akik két nap is megvendégelték az Országos Mentőszolgálat munkatársait – derült ki az éttermek közleményéből.

A finom fogásokat a vendéglátóhelyek vezetői, Gianni Annoni, Lizsicsár Miklós és séfjei, Kollár Endre, illetve személyesen adták át a Mentőszolgálat Markó utcai állomásán. Az első napon a mentősök, a másodikon a diszpécserek munkáját köszönték meg ebéddel, amely száz adag libacombot és hagymás burgonyát, olasz pizzát, valamint tejföllel és házi baracklekvárral kínált túrógombócot jelentett.

A Köszönet a konyháról! elnevezésű kampányt a két budapesti topétterem azért szervezte, mert szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy míg a járvány megpróbáltatásai után a magyar gasztronómia többnyire visszatérhetett a normál működésbe, a mentőszolgálat munkatársai az elmúlt időszakban újra megfeszített tempójú, áldozatos munkával tesznek a magyar emberekért.

Éttermünk már tavaly is csatlakozott olyan kampányhoz, amelyben egészségügyi dolgozók étkezését biztosítottuk. A mostani akciónkkal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a frontvonal sok embernek, többek között az orvosoknak, ápolóknak és mentősöknek azóta is frontvonal maradt. Míg a mi éttermeink teltházzal üzemelnek, muszáj észrevennünk, hogy mellettünk mások továbbra is áldozatos munkát végeznek a koronavírus megfékezéséért