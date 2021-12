Az Anonymus-maszkos alak átadja a rendőrségnek a vágatlan felvételeket

Boldog karácsonyt kívánt egy kedden reggel szerkesztőségünkhöz is eljuttatott videóban az Anonymus-maszkos alak, aki a felvételen úgy fogalmazott:

Zajlanak az események a főváros háza táján. Összecsapnak a legnagyobbak. Van, aki semmit nem ért, van, aki tagad, és van, aki szerint csak egy kitalált történetről van szó. Ráadásul annyira bénán hazudnak. El kell keserítsem azonban a politikusokat, rosszul áll a szénájuk, a hatóságoknak ugyanis nem lesz nehéz dolguk. Pláne, hogy úgy döntöttem, segítek nekik egy kicsit, kapnak egy kis ajándékot a fa alá

– mondta a videóban a szivárogtató.

A Városháza tervezett eladásával kapcsolatban a főpolgármester szerint nincsen ügy, és manipuláltak, megvágottak azok a hangfelvételek, amelyeken a fővárosi ingatlanok eladásáról és jutalékos rendszerről hallani. A főpolgármester nemrég még azt is kérte az Anonymus-maszkos figurától, hogy a vágatlan hangfelvételekkel jöjjön elő, mert azokból kiderülne az igazság.

Nos, a szivárogtató teljesítette Karácsony Gergely kívánságát. A keddi videóban a maszkos alak így fogalmazott ugyanis:

A mai napon a fővárosi ingatlanértékesítésekről szóló hét tárgyalás 10 órányi vágatlan hangfelvételét postázom a rendőrségnek. Szerintem nem lesz unalmas.

A Városháza-ügy még november elején robbant ki, amikor lapunk megírta, hogy a fővárost vezető koalícióhoz köthető üzleti körök eladnák Budapest egyik legértékesebb épületét. Karácsony Gergely először hevesen tagadta a vádakat. Később megjelent az Anonymus-maszkos szivárogtató, és olyan hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Gansperger Gyula, a Wallis volt vezérigazgatója, sőt még egykori kollégája, Bajnai Gordon is arról beszélt, hogy „jutalékos rendszer” működik a fővárosi ingatlaneladásoknál. Ezután a volt baloldali miniszterelnök és a főpolgármester is arra hivatkoztak, hogy manipuláltak a hangfelvételek. Nemrég azonban színre lépett Bodnár Dezső, aki Bajnai és Gansperger kollégája volt a Wallisnál, maga is részt vett több, a Városháza eladásáról szóló tárgyaláson, és a fővárosi vizsgálóbizottság előtt is megerősítette, hogy valóban el akarták adni a Városházát, méghozzá Karácsony Gergely tudtával, és 10 százalékos jutalék ellenében. A rendőrség már befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

(Borítókép: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának épülete az V. kerületi Városház utcában 2021. november 6-án. Fotó: Róka László / MTI)