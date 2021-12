Idén is közel hárommillió forintos jutalmat tesz zsebre a gyáli polgármester

Ismét közel hárommilliós jutalmat kap Pápai Mihály, Gyál fideszes polgármestere, aki már tavaly is hasonló összeggel honorálta saját munkáját.

Az önkormányzat közlése szerint bruttó 4 millió 188 ezer, vagyis nettó 2 millió 785 ezer forintnyi jutalom üti a polgármester markát, ugyanennyit kapott tavaly is. De idén legalább az önkormányzat testülete szavazott erről, ellentétben a tavalyi évvel, amikor – a különleges jogrendnek köszönhetően – Pápai Mihály szó szerint önmagát jutalmazta meg.

Az önkormányzati testület egyébként a bölcsődéket, óvodákat, rendőrséget és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit is jutalmazta idén, amiről Pápai Mihály be is számolt Facebook-oldalán. Arról viszont már nem, hogy ő maga is hathavi fizetésének megfelelő pluszdíjazást kap az önkormányzati döntés révén.

Kármán Örs, a DK helyi választókerületi szervezője az ATV-nek úgy kommentálta az eseményeket, hogy ők nem szavazták meg a jutalmat, és visszásnak érzi, hogy Pápai Mihály egy évben másfél évnyi fizetést vesz fel. Hozzátette: ők inkább azoknak a családoknak adnák a pénzt, akik nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus miatt.

(via ATV)