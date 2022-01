Járványügyi modellező: Tízezrek kerülhetnek kórházba az omikron miatt Magyarországon

A jelenlegi becslések alapján Magyarországon akár 2,5-3 millió embert is megfertőzhet.

Az adatokból először karácsony másnapján lehetett látni, hogy valami elindult, a karácsony utáni napokban már egyértelműbb lett, hogy Budapesten elindult az omikron-járvány – mondta Vattay Gábor az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője hozzátette: az abszolút számokból a felületes szemlélő ezt még nem vehette észre, de körülbelül már a tizedik napja terjed az omikron Magyarországon.

Variánsok mindenütt: delta és omikron

A tegnapi adatok alapján a fővárosi eseteknek már majdnem a 80 százalékáért felelhet a vírusnak ez a variánsa. Vattay Gábor országos szinten ezt az arányt 60 százalék körülire becsüli, az abszolút adatokból ez azért nem egyértelmű, mert a delta-hullám gyorsan megy lefelé, de a „tetején” már ott van az omikron.

A fizikus, járványügyi modellező kifejtette: az omikron személyenként enyhébb mint a delta, de sokkal több embert fog elérni, a jelenlegi becslések alapján Magyarországon akár 2,5-3 millió embert is megfertőzhet, de ennek csak a töredéke fog esetként megjelenni. A járványügyi modellező arra számít, hogy a csúcsot mérni sem fogjuk tudni, mert nem lesz annyi teszt, a legrosszabb napokon ez 50-60-70 ezer esetet is jelenthet, és akár 30 ezer ember is kórházba kerülhet.

