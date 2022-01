Már negyvenezer fölött a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 3382 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon, 953-mal többet, mint egy héttel korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál keddi adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 300 994 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 113 160. Jelenleg 2932 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 69 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 40 016 főre emelkedett.

Eddig 6 294 707 embert oltottak be, közülük 6 033 675-en már a második oltást is megkapták, míg 3 292 175 fő a harmadik vakcinát is felvette.

A gyermekek oltásához szükséges Pfizer-vakcina harmadik adagja kedd reggel érkezett meg Magyarországra, a szülők eddig 71 ezer gyermeket regisztráltak oltásra, közülük 56 ezren meg is kapták már.

A koronavírus omikron-variánsa már Magyarországon is terjed, és Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusprofesszora szerint aligha ér véget a világjárvány a jelenlegi hullám lecsengésével. Nem kérdés, hogy sokan elkapják a vírust, és könnyen előfordulhat, hogy az omikron is túlterheli az egészségügyi rendszert.

A kínai tudományos akadémia kutatóinak tanulmánya szerint az omikron-variáns egerekben fejlődhetett ki. Ez a következtetés pedig szembemegy az eddigi vélekedéssel, amely szerint a vírus külső falát borító tüskefehérjékben többszörös mutációt hordozó omikron legyengült immunrendszerű, a fertőzéssel hosszasan küzdő betegek szervezetében fejlődött ki.

