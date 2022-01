444: a Völner-ügy kulcsfigurája egyetemi vizsgákat intézett

A 444.hu birtokába jutott a „Schadl–Völner-ügy” több mint 1700 oldalas nyomozati irata, amely tartalmazza a vesztegetéssel gyanúsított, államtitkári posztjáról lemondott Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő és Schadl György, a Magyar Végrehajtói Kar elnöke közötti telefonbeszélgetéseket is.

A portál által megszerzett iratokból az derült ki: Schadl Györgyöt sokan keresték, hogy segítsen a jogi diplomájukhoz szükséges vizsgák letételében. A telefonbeszélgetések leirata alapján ezeket a kéréseket készségesen teljesítette is: végrehajtóknak, végrehajtók hozzátartozóinak, illetve Völner Pálnak is intézett kérést.

A 444.hu cikkében Rogán Antal kabinetfőnökét is említik, akinek vizsgájáról szintén egyeztetett telefonon Schadl György. A Központi Nyomozó Főügyészség a Schadl Györgyék ellen indított büntetőeljárás indoklásában az esetről azt írja, hogy „ott sem volt a vizsgán, sőt a nyomozati adatok szerint még az egyetem Neptun-rendszerében is Schadl György intézhette a jelentkezését a vizsgára”.

Tavalyi telefonbeszélgetések szerint Völner Pál rokonának érdekében –, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt joghallgató – Schadl György járt el a kapcsolatai révén, hogy „ne idegeskedjen” a záróvizsgáján.

A fideszes politikus egy háromperces beszélgetésben arra is felhívta Schadl György figyelmét, hogy melyik tanár fogja vizsgáztatni a rokonát. Utóbbi azonnal felajánlotta, hogy telefonál az ügyben, majd hívta is a Pázmány Polgári Jogi Karán oktató ismerősét. Ezután egy másik telefonbeszélgetés során Schadl György biztosította Völner Pált, hogy „rendben lesz”. A fideszes politikus pedig többször is nagyon megköszönte a segítséget.

„Ha elég közel vagy a tűzhöz, úgy is szerezhetsz jogi diplomát, hogy meg sem jelensz a vizsgán, a haverok fentről elintézik, az egyetemi oktatók pedig asszisztálnak hozzá. Szánalmas” – közölte a Momentum részéről a párt alapítója és listavezetője, Fekete-Győr András a Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus szerint ez az ügy is „megmutatja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz csak egy szűk fideszes elitet képvisel”.

Tavaly december elején közölte a Legfőbb Ügyészség, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Még aznap lemondott államtitkári posztjáról a fideszes politikus.

Völner Pál a gyanú szerint több alkalommal is kenőpénzt, több millió forintot fogadhatott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül. A parlament még decemberben elfogadta Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését.

(via 444.hu)