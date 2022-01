Csak egy macska volt a Heves megyében látni vélt párduc

Csak egy fekete macska volt az a „párduc”, amelyet Heves megyében, Kerecsend közelében láttak a hétvégén – mondta a város polgármestere.

Az először a Kiskunságban felbukkant, de azóta országos körútra indult, sokak által látni vélt párducról már hetek óta érkeznek az újabb és újabb videók, de ezek többségénél bebizonyosodik, hogy nem az egzotikus állat látható a felvételeken.

Arról, hogy a Kerecsend-közeli felvételen tényleg egy párduc látható-e, szavazást is indítottunk az Indexen. A 9200 válaszadó közül a többsége nagyon kis különbséggel (hétfő este 32 szavazat volt a differencia), azt válaszolta, hogy „Szerintem ez csak egy fekete házi macska”.

Most Kerecsend polgármestere, Sári László is megszólalt a videóval kapcsolatban. Azt mondta: ő maga is találkozott a párduccal, ami nem volt más, mint egy fekete macska.

(via heol.hu)